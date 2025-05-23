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Обычные драники теперь никто не вспомнит: вот что делает их особенными

1:50
Еда

Если классические картофельные оладьи уже приелись, самое время вдохнуть в них новую жизнь. Немного фантазии — и вот уже на сковороде шкворчат драники с крабовыми палочками и укропом. Сочетание звучит неожиданно, но работает безотказно: привычный вкус картофеля, свежесть зелени и морская нотка краба создают удивительно гармоничную компанию.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Подготовка и ингредиенты

Все начинается с простого. Картошку нужно очистить, натереть и слегка отжать — не до сухости, но чтобы избавиться от лишней жидкости. А вот крабовые палочки стоит заранее разморозить и нарезать мелким кубиком. Затем — зелень. Только листики, без жёстких стеблей. Укроп мелко рубится и отправляется к крабам, а дальше всё смешивается в одной миске.

Важные детали

Добавляется яйцо, мука, немного соли и перца — и вот тесто готово. Оно получается сочным, ароматным, с приятной текстурой. Кстати, если хочется усилить вкус, можно добавить щепотку чесночного порошка или каплю лимонного сока — для баланса.

Обжарка — ключ к успеху

Разогретое масло на сковороде — и выкладываем ложкой небольшие лепёшки. Главное — не спешить. Обжаривать нужно на среднем огне, по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой, аппетитной корочки. После жарки дать драникам отдохнуть на бумажном полотенце — лишнее масло уйдёт, останется только вкус.

Готово

Такие драники хороши и горячими, и холодными. Можно подать со сметаной, йогуртовым соусом или лимонным дипом. А можно просто взять руками и съесть прямо со сковороды — это тот случай, когда никто не осудит.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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