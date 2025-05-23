Пахнет детством и теплом: каша, которую невозможно не доесть до последней ложки

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда за окном прохладно, а утро начинается слишком рано, выручает она — та самая, золотистая, ароматная тыквенная каша. Рецепт, проверенный временем и поколениями, всё ещё работает без сбоев.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каша с тыквой

С чего начать: подготовка продуктов

Для начала берём 1 кг сладкой тыквы. Её нужно очистить и нарезать крупными кубиками. Параллельно отвариваем 100 г риса до полуготовности — пусть он ждёт своего часа.

Тыкву кладём в кастрюлю с толстым дном и заливаем водой так, чтобы она покрыла кусочки. Варим 10 минут после закипания. Затем половину воды аккуратно сливаем — если хочется варить кашу только на молоке, можно слить всю.

Нежное пюре + молоко = основа

Мягкую тыкву превращаем в пюре с помощью блендера. Добавляем стакан молока, засыпаем рис, и на самом слабом огне под крышкой томим всё это добро 30-40 минут. Помешивать нужно обязательно — пригорает каша быстро.

Финальный штрих

Когда каша станет густой и бархатной, добавляем 1-2 столовые ложки сахара — по вкусу, конечно — и щедрую ложку сливочного масла. Осталось только дождаться, когда оно растает, и можно звать всех к столу.

Не бойтесь экспериментов

Если хочется чуть другой вкус — замените рис на пшёнку, добавьте изюм, щепотку корицы или даже капельку сгущёнки. Но и в базовом варианте каша выходит фантастической: густая, нежная, с лёгкой сладостью и теплом в каждой ложке.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

