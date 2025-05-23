Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухая уборка под капотом: как чистота моторного отсека спасает от дорогостоящих ремонтов
Павел Дуров купил Юлии Вавиловой роль в кино за 32 млн рублей: щедрость или пиар?
Метеорологическое лето ворвалось в Москву: жара опередила календарь на 10 дней
Главного конструктора "Курганприбора" жестоко избили в подъезде — нападавший исчез
Ожоги кожи и пигментные пятна: уберите эти 3 ингредиента из своей косметички весной
Легально не бегать: интервальная техника ходьбы, которая даёт больше, чем беговая дорожка
Замедленный рост и цветение: как привычка менять место сказывается на растениях
Утилизируем аккумуляторы с умом: секрет превращения в экологичное топливо
Купил жильё — потерял всё: адвокат поясняет, чего бояться при покупке вторички

Пахнет детством и теплом: каша, которую невозможно не доесть до последней ложки

1:38
Еда

Когда за окном прохладно, а утро начинается слишком рано, выручает она — та самая, золотистая, ароматная тыквенная каша. Рецепт, проверенный временем и поколениями, всё ещё работает без сбоев.

Каша с тыквой
Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каша с тыквой

С чего начать: подготовка продуктов

Для начала берём 1 кг сладкой тыквы. Её нужно очистить и нарезать крупными кубиками. Параллельно отвариваем 100 г риса до полуготовности — пусть он ждёт своего часа.

Тыкву кладём в кастрюлю с толстым дном и заливаем водой так, чтобы она покрыла кусочки. Варим 10 минут после закипания. Затем половину воды аккуратно сливаем — если хочется варить кашу только на молоке, можно слить всю.

Нежное пюре + молоко = основа

Мягкую тыкву превращаем в пюре с помощью блендера. Добавляем стакан молока, засыпаем рис, и на самом слабом огне под крышкой томим всё это добро 30-40 минут. Помешивать нужно обязательно — пригорает каша быстро.

Финальный штрих

Когда каша станет густой и бархатной, добавляем 1-2 столовые ложки сахара — по вкусу, конечно — и щедрую ложку сливочного масла. Осталось только дождаться, когда оно растает, и можно звать всех к столу.

Не бойтесь экспериментов

Если хочется чуть другой вкус — замените рис на пшёнку, добавьте изюм, щепотку корицы или даже капельку сгущёнки. Но и в базовом варианте каша выходит фантастической: густая, нежная, с лёгкой сладостью и теплом в каждой ложке.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Домашние животные
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане Аудио 
Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры?
Военные новости
Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Porsche признала провал: электромобили надоели всем, пора возвращать бензин
Пахнет детством и теплом: каша, которую невозможно не доесть до последней ложки
Ксения Бородина объяснила, какое качество Николая Сердюкова её покорило
Новый ЗОЖ-тренд — сырая свёкла в смузи и салатах: суперпольза или скрытый риск
Топ-5 основных блюд советских столовых
Впервые нарушить — и разориться: в Испании вводят прогрессивные штрафы
Уют в каждой крошке: маффины, которые пахнут детством и свежим летом — готовьте за 15 минут
Гараж, где из Запорожца делали вездеход: самодельные шедевры СССР
Не носит кольцо, но признаётся в любви: Гарифуллина удивляет после свадьбы с Воробьёвым
8 стильных вариантов вишнево-красного маникюра: смелость и элегантность в одном флаконе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.