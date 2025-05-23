Уют в каждой крошке: маффины, которые пахнут детством и свежим летом — готовьте за 15 минут

Сладкие, ароматные, с тёплой начинкой прямо под румяной крышечкой — эти маффины не просто выпечка, а маленький утренний праздник. Готовятся они легко и быстро, а ещё — радуют глаз и поднимают настроение с первой минуты.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кексы

Ингредиенты (на 12 штук)

125 г сливочного масла или маргарина

75 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

3 яйца

175 г муки

75 г молотого миндаля

2 ч. л. разрыхлителя (без горки)

3 ст. л. молока или сливок

12 небольших клубничек

Приготовление

Клубника — сначала. Промойте ягоды и выложите на салфетку. Пусть обсохнут, пока готовится тесто. Масляная база. Мягкое сливочное масло (или маргарин), сахар и ванильный сахар хорошо взбейте до пышности. По одному — и с душой. Добавляйте яйца по очереди, не спеша. После каждого — хорошенько взбейте массу, чтобы она осталась воздушной. Миндальная магия. Добавьте молоко, затем просеянную муку с разрыхлителем и молотый миндаль. Всё аккуратно перемешайте — получится густое, ароматное тесто. Формируем вкус. Разложите по ложке теста в каждую формочку. В центр каждой положите по клубничке, прикройте сверху остатками теста. Выпекаем. Разогрейте духовку до 170-175°C. Поставьте маффины на 20-25 минут — верх должен слегка подрумяниться. Финальный штрих. Остывшие маффины присыпьте сахарной пудрой. Улыбнитесь. Завтрак готов.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

