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Уют в каждой крошке: маффины, которые пахнут детством и свежим летом — готовьте за 15 минут

Еда

Сладкие, ароматные, с тёплой начинкой прямо под румяной крышечкой — эти маффины не просто выпечка, а маленький утренний праздник. Готовятся они легко и быстро, а ещё — радуют глаз и поднимают настроение с первой минуты.

кексы
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кексы

Ингредиенты (на 12 штук)

  • 125 г сливочного масла или маргарина

  • 75 г сахара

  • 1 пакетик ванильного сахара

  • 3 яйца

  • 175 г муки

  • 75 г молотого миндаля

  • 2 ч. л. разрыхлителя (без горки)

  • 3 ст. л. молока или сливок

  • 12 небольших клубничек

Приготовление

  1. Клубника — сначала. Промойте ягоды и выложите на салфетку. Пусть обсохнут, пока готовится тесто.
  2. Масляная база. Мягкое сливочное масло (или маргарин), сахар и ванильный сахар хорошо взбейте до пышности.
  3. По одному — и с душой. Добавляйте яйца по очереди, не спеша. После каждого — хорошенько взбейте массу, чтобы она осталась воздушной.
  4. Миндальная магия. Добавьте молоко, затем просеянную муку с разрыхлителем и молотый миндаль. Всё аккуратно перемешайте — получится густое, ароматное тесто.
  5. Формируем вкус. Разложите по ложке теста в каждую формочку. В центр каждой положите по клубничке, прикройте сверху остатками теста.
  6. Выпекаем. Разогрейте духовку до 170-175°C. Поставьте маффины на 20-25 минут — верх должен слегка подрумяниться.
  7. Финальный штрих. Остывшие маффины присыпьте сахарной пудрой. Улыбнитесь. Завтрак готов.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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