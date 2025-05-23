Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пароли под угрозой: Lumma атакует Windows – как защититься
Слезы на высоте 8848 метров: эта альпинистка выполнила последнюю волю отца на Эвересте
Почему мы до сих пор скучаем по СССР, даже если его не застали?
Шакира шокировала зрителей своим падением во время выступления
Боня в шоке: звёзды российского шоу-бизнеса проигнорировали её достижение на Эвересте
Одна щепотка — и мясо словно с костра: специя, которую прячут лучшие повара
Мозги утекают: Китай готов принять студентов, от которых отказалась Америка
Шантаж пошлинами запущен: промышленность США возвращается домой
Американская мечта: Трамп одним своим решением похоронил миллионы судеб США

Как из кондитерской, только с теплом родных рук: домашний Красный бархат к чаю

2:28
Еда

Эффектный торт с насыщенным цветом и бархатистой текстурой — это не просто десерт, а настоящее шоу на тарелке. "Красный бархат" не нуждается в представлении: его узнают по насыщенному оттенку, нежному мякишу и сливочному крему с тонкой ванильной ноткой.

Пирожное красный бархат
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
Пирожное красный бархат

Что понадобится

Для коржей:

  • Мука — 300 г

  • Какао — 75 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Соль — 0,75 ч. л.

  • Сахар — 300 г

  • Масло сливочное (мягкое) — 125 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Молоко — 250 мл

  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.

  • Красный пищевой краситель — 2 ст. л.

  • Белый винный уксус — 1 ст. л.

Для крема:

  • Сливочный сыр — 250 г

  • Масло сливочное (мягкое) — 125 г

  • Сахарная пудра — 450 г

  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Две формы диаметром по 22 см смажьте маслом, застелите пергаментом и снова слегка промаслите — всё по классике.

В одной миске соедините все сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, соду и соль.

Отдельно взбейте масло с сахаром и ванилью до кремовой текстуры. Введите яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого. Затем поочерёдно добавляйте мучную смесь и молоко, продолжая взбивать на низкой скорости. Влейте краситель и уксус, перемешайте до гладкости.

Разделите тесто между формами, разровняйте и выпекайте 25-30 минут — ориентируйтесь на сухую шпажку. Дайте коржам отдохнуть 10 минут в форме, затем переложите на решётку до полного остывания.

Как собрать Красный бархат

Пока коржи остывают, займитесь кремом. Взбейте масло с сыром и ванилью до гладкости, затем постепенно введите сахарную пудру. Крем получится густой, шелковистый — идеален для прослойки и покрытия.

Сборка простая: нижний корж — крем — верхний корж — снова крем. Украшения — по желанию, но и в минималистичном виде торт выглядит эффектно.

Уточнения

Торт Красный бархат (англ. red velvet cake) — шоколадный торт тёмно-красного, ярко-красного или красно-коричневого цвета.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Авто
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как Аудио 
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Срок годности истёк: Америка публично унизила Зеленского и хочет от него избавиться
ИИ уничтожит человечность, а мы ничего не сможем сделать
10 минут до катастрофы: как DF-27A изменит баланс сил в Тихом океане
Трамп против всей Европы: чья карта козырная в войне на Украине
Топ-5 самых популярных пирожных времён СССР
Прощай, Украина: Америка бросает Киев и выходит из конфликта
Трамп возьмёт НАТО штурмом: Европа, готовь деньги
Под подушкой не нашла сон, а вот в холодильнике — да: еда, которая успокаивает лучше сказок
Mia Boyka раскрыла детали романа: он меня нашёл в VIP-зале аэропорта
Формула страха: почему ВСУ не смогут собрать новую армию после плена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.