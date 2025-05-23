Как из кондитерской, только с теплом родных рук: домашний Красный бархат к чаю

Эффектный торт с насыщенным цветом и бархатистой текстурой — это не просто десерт, а настоящее шоу на тарелке. "Красный бархат" не нуждается в представлении: его узнают по насыщенному оттенку, нежному мякишу и сливочному крему с тонкой ванильной ноткой.
Для коржей:
Мука — 300 г
Какао — 75 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сода — 0,5 ч. л.
Соль — 0,75 ч. л.
Сахар — 300 г
Масло сливочное (мягкое) — 125 г
Яйца — 3 шт.
Молоко — 250 мл
Ванильный экстракт — 1 ч. л.
Красный пищевой краситель — 2 ст. л.
Белый винный уксус — 1 ст. л.
Для крема:
Сливочный сыр — 250 г
Масло сливочное (мягкое) — 125 г
Сахарная пудра — 450 г
Ванильный экстракт — 1 ч. л.
Разогрейте духовку до 180°C. Две формы диаметром по 22 см смажьте маслом, застелите пергаментом и снова слегка промаслите — всё по классике.
В одной миске соедините все сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, соду и соль.
Отдельно взбейте масло с сахаром и ванилью до кремовой текстуры. Введите яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого. Затем поочерёдно добавляйте мучную смесь и молоко, продолжая взбивать на низкой скорости. Влейте краситель и уксус, перемешайте до гладкости.
Разделите тесто между формами, разровняйте и выпекайте 25-30 минут — ориентируйтесь на сухую шпажку. Дайте коржам отдохнуть 10 минут в форме, затем переложите на решётку до полного остывания.
Пока коржи остывают, займитесь кремом. Взбейте масло с сыром и ванилью до гладкости, затем постепенно введите сахарную пудру. Крем получится густой, шелковистый — идеален для прослойки и покрытия.
Сборка простая: нижний корж — крем — верхний корж — снова крем. Украшения — по желанию, но и в минималистичном виде торт выглядит эффектно.
Торт Красный бархат (англ. red velvet cake) — шоколадный торт тёмно-красного, ярко-красного или красно-коричневого цвета.
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