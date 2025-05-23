Как из кондитерской, только с теплом родных рук: домашний Красный бархат к чаю

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Эффектный торт с насыщенным цветом и бархатистой текстурой — это не просто десерт, а настоящее шоу на тарелке. "Красный бархат" не нуждается в представлении: его узнают по насыщенному оттенку, нежному мякишу и сливочному крему с тонкой ванильной ноткой.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers Пирожное красный бархат

Что понадобится

Для коржей:

Мука — 300 г

Какао — 75 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 0,75 ч. л.

Сахар — 300 г

Масло сливочное (мягкое) — 125 г

Яйца — 3 шт.

Молоко — 250 мл

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Красный пищевой краситель — 2 ст. л.

Белый винный уксус — 1 ст. л.

Для крема:

Сливочный сыр — 250 г

Масло сливочное (мягкое) — 125 г

Сахарная пудра — 450 г

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Две формы диаметром по 22 см смажьте маслом, застелите пергаментом и снова слегка промаслите — всё по классике.

В одной миске соедините все сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, соду и соль.

Отдельно взбейте масло с сахаром и ванилью до кремовой текстуры. Введите яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого. Затем поочерёдно добавляйте мучную смесь и молоко, продолжая взбивать на низкой скорости. Влейте краситель и уксус, перемешайте до гладкости.

Разделите тесто между формами, разровняйте и выпекайте 25-30 минут — ориентируйтесь на сухую шпажку. Дайте коржам отдохнуть 10 минут в форме, затем переложите на решётку до полного остывания.

Как собрать Красный бархат

Пока коржи остывают, займитесь кремом. Взбейте масло с сыром и ванилью до гладкости, затем постепенно введите сахарную пудру. Крем получится густой, шелковистый — идеален для прослойки и покрытия.

Сборка простая: нижний корж — крем — верхний корж — снова крем. Украшения — по желанию, но и в минималистичном виде торт выглядит эффектно.

Уточнения

Торт Красный бархат (англ. red velvet cake) — шоколадный торт тёмно-красного, ярко-красного или красно-коричневого цвета.

