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Фрукты с привкусом яда: как ежедневная еда накапливает токсичность в организме

3:10
Еда

Вы уверены, что яблоко в вашей руке действительно полезно? За блестящей кожурой и сочной мякотью может скрываться опасный химический коктейль. Всё чаще учёные бьют тревогу: многие любимые овощи и фрукты становятся ловушкой, наполненной фунгицидами и инсектицидами — и всё это мы получаем с пищей ежедневно.

Прилавок с фруктами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прилавок с фруктами и овощами

Самые "грязные" продукты на прилавках

По данным отчёта американской экологической организации EWG, наибольшее количество пестицидов и их разновидностей фиксируется в:

  • яблоках

  • винограде

  • клубнике

  • нектаринах

  • шпинате

В этих продуктах обнаруживаются следы таких веществ, как флудиоксонил, пираклостробин, боскалид и пириметанил. Многие из них связаны с нарушением гормонального баланса, канцерогенезом и повреждением ДНК.

Химия, которая проникает глубже, чем мы думаем

Особенно тревожные результаты показал шпинат: в одном образце было выявлено до 19 различных химикатов, включая перметрин - запрещённое в ЕС нейротоксическое вещество, способное вызвать судороги и дрожь.

В яблоках часто находят дифениламин - соединение, которое при хроническом потреблении может повреждать печень, почки, мочевой пузырь и кровь.

А виноград и нектарины активно впитывают фунгициды даже после сбора — чтобы не заплесневели во время доставки на прилавки.

Что пугает учёных

Многие пестициды при одновременном употреблении усиливают токсичность друг друга. Однако действующее европейское законодательство регулирует только отдельные вещества, игнорируя их комбинированное воздействие. Это может нарушать работу:

  • эндокринной системы

  • обмена веществ

  • репродуктивной функции

  • и даже способствовать развитию ожирения и рака

Что можно сделать

Организация EWG предлагает разумные меры:

  1. Покупайте органические продукты, особенно если это яблоки, шпинат или ягоды.

  2. Мойте овощи и фрукты очень тщательно, замачивая их в содовом растворе.

  3. По возможности очищайте кожуру, особенно у яблок и персиков.

  4. Разнообразьте рацион, чтобы не концентрироваться на продуктах с высоким риском.

Интересные факты:

  1. Чем больше воды содержит продукт (например, шпинат, клубника, виноград), тем выше вероятность, что он впитает и сохранит пестициды.

  2. Шпинат может накапливать вещества не только через листья, но и через корни, даже если опрыскивание не проводилось.

  3. Перметрин официально запрещён для использования в продуктах питания в ЕС, но его следы до сих пор находят в 75% образцов, поставляемых из-за рубежа.

Выбирая "здоровое" питание, мы не всегда получаем здоровье. Современные технологии выращивания делают даже самые простые фрукты источником угрозы, особенно при их постоянном употреблении. Чем сочнее продукт — тем выше шанс, что он принёс с собой не только витамины, но и "букет" химии.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis "зараза" + caedo "убивать") — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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