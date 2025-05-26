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Как собрать идеальный фарш для пельменей: от мяса до специй

1:47
Еда

Пельмени — не просто еда. Это воскресенье на кухне, пар над кастрюлей и запах, который наполняет весь дом. Но чтобы получить тот самый вкус из детства, важно не только правильно замесить тесто — настоящий герой здесь фарш.

Пельмени
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Мясо: классика с нюансами

Базовый состав — пополам свинина и говядина. Но если хотите чуть больше нежности, добавьте немного курицы. Она делает фарш легче, без потери вкуса. А чтобы пельмени были по-настоящему сочными — не забудьте про свиной жир. Немного, буквально 50 г — и дело заиграет.

Лук и специи — ароматная база

Лук — основа сочности. Его можно прокрутить вместе с мясом или нарезать мелко. Важно, чтобы он равномерно распределился. Из специй — соль, свежемолотый перец, немного чеснока. А для глубины — лавровый лист, который можно проварить в небольшом количестве воды и добавить ароматную жидкость в фарш.

Зелень и неожиданные добавки

Укроп и петрушка не испортят даже классику. Немного зелени придаст свежести. Некоторые добавляют каплю соевого соуса, оливковое масло или щепотку тимьяна — и получают фарш с новым характером.

Рецепт фарша для пельменей:

  • Свинина — 300 г

  • Говядина — 300 г

  • Куриное филе — 100 г

  • Лук — 2 шт.

  • Свиной жир — 50 г

  • Соль, перец — по вкусу

  • Укроп — по желанию

Всё мясо и лук прокрутите через мясорубку, добавьте специи, жир и тщательно вымешайте. Фарш должен быть однородным и чуть вязким — тогда пельмени будут сочными и ароматными.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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