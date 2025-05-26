Как собрать идеальный фарш для пельменей: от мяса до специй

Пельмени — не просто еда. Это воскресенье на кухне, пар над кастрюлей и запах, который наполняет весь дом. Но чтобы получить тот самый вкус из детства, важно не только правильно замесить тесто — настоящий герой здесь фарш.
Базовый состав — пополам свинина и говядина. Но если хотите чуть больше нежности, добавьте немного курицы. Она делает фарш легче, без потери вкуса. А чтобы пельмени были по-настоящему сочными — не забудьте про свиной жир. Немного, буквально 50 г — и дело заиграет.
Лук — основа сочности. Его можно прокрутить вместе с мясом или нарезать мелко. Важно, чтобы он равномерно распределился. Из специй — соль, свежемолотый перец, немного чеснока. А для глубины — лавровый лист, который можно проварить в небольшом количестве воды и добавить ароматную жидкость в фарш.
Укроп и петрушка не испортят даже классику. Немного зелени придаст свежести. Некоторые добавляют каплю соевого соуса, оливковое масло или щепотку тимьяна — и получают фарш с новым характером.
Свинина — 300 г
Говядина — 300 г
Куриное филе — 100 г
Лук — 2 шт.
Свиной жир — 50 г
Соль, перец — по вкусу
Укроп — по желанию
Всё мясо и лук прокрутите через мясорубку, добавьте специи, жир и тщательно вымешайте. Фарш должен быть однородным и чуть вязким — тогда пельмени будут сочными и ароматными.
Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
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