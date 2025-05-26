Лето на вкус, а на деле — отравление: как ранние арбузы сбивают с ног

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Он манит с прилавка — гладкий, блестящий, словно кричит: "Лето началось!". Но, увы, майский арбуз — не подарок, а потенциальная ловушка. За красной мякотью может скрываться то, чего не видно глазу: высокая доза нитратов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info арбуз

Почему ранние арбузы опаснее

Первый урожай бахчевых, который появляется в продаже весной, чаще всего выращивается в теплицах. Для ускоренного роста растения активно "кормят" азотными удобрениями. Именно с ними связана главная проблема.

Арбуз — культура, которая легко впитывает нитраты и удерживает их. Если другие овощи могут "отпустить" вредные вещества со временем, то в арбузе они надолго. И попадают прямиком к вам в тарелку.

"В арбузах нитраты могут длительное время сохраняться", — говорит биолог Виталий Наполов.

Что может пойти не так

Последствия переизбытка нитратов — не миф. Это тошнота, слабость, головокружение и проблемы с пищеварением. Особенно чувствительны к ним дети и люди с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Можно ли покупать майский арбуз? Формально — да. Но есть его стоит в малых порциях и с осторожностью. Идеальный сценарий — просто подождать.

Когда арбуз — безопасен

Сезон арбузов по-настоящему начинается в августе и продолжается до сентября. Именно тогда плоды вызревают естественно, на открытом солнце, без необходимости в агрессивных стимуляторах роста. А значит, и риски — минимальны.

Лето только начинается — не дайте одному арбузу его испортить.

Уточнения

Нитра́ты (от лат. nitras; устар. «селитры») — соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO 3 −.



