Красиво выложено — не значит безопасно: еда, которая может испортить отпуск

Свобода выбора на отдыхе — это прекрасно. Хочешь — тарелку фруктов, хочешь — четыре соуса и три вида мяса. Но именно за этой гастрономической свободой часто прячутся риски, которые легко испортят весь отпуск. "Шведский стол" — не такая уж безобидная вещь, как кажется.
Осмотр блюда: странный запах, мутный соус, потемневший срез — повод пройти мимо.
Чистые руки: антисептик и мытьё перед едой — всегда.
Умеренность: новые блюда пробуйте по чуть-чуть. И лучше не всё сразу.
Медконтакт: заранее узнайте, где ближайший медпункт, и возьмите с собой базовые лекарства.
И помните: отпуск — не повод тестировать желудок на прочность. Лучше выбрать простое, свежее и безопасное — и наслаждаться отдыхом без неожиданных последствий.
Шведский стол — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете). Во многих странах подобный способ обслуживания называется буфетным.
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Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.