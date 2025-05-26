Красиво выложено — не значит безопасно: еда, которая может испортить отпуск

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Свобода выбора на отдыхе — это прекрасно. Хочешь — тарелку фруктов, хочешь — четыре соуса и три вида мяса. Но именно за этой гастрономической свободой часто прячутся риски, которые легко испортят весь отпуск. "Шведский стол" — не такая уж безобидная вещь, как кажется.

Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шведский стол

Чего стоит избегать на отдыхе

Салаты с майонезом и сметаной — в зоне особого риска. В жару они быстро становятся рассадником бактерий. Лучше выбирать овощи с уксусом, маслом или вовсе без заправки.

Молочные продукты без упаковки — йогурты, творог, сметана из общей посуды — тоже сомнительное удовольствие. Без маркировки и даты — лучше не рисковать.

Соусы в общих мисках — отдельная история. Неизвестно, сколько людей макали туда ложки и половники. Если есть возможность — берите заправки в индивидуальной упаковке.

Нарезанные фрукты и зелень — выглядят красиво, но могут таить в себе бактерии, удобрения и просто грязь. Целые фрукты безопаснее, а зелень — только если уверены, что её хорошо промыли.

Мини-чеклист для безопасного приёма пищи

Осмотр блюда: странный запах, мутный соус, потемневший срез — повод пройти мимо.

Чистые руки: антисептик и мытьё перед едой — всегда.

Умеренность: новые блюда пробуйте по чуть-чуть. И лучше не всё сразу.

Медконтакт: заранее узнайте, где ближайший медпункт, и возьмите с собой базовые лекарства.

И помните: отпуск — не повод тестировать желудок на прочность. Лучше выбрать простое, свежее и безопасное — и наслаждаться отдыхом без неожиданных последствий.

Уточнения

Шведский стол — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете). Во многих странах подобный способ обслуживания называется буфетным.

