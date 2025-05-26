Свежесть без компромиссов: окрошка, в которую не попали ни квас, ни кефир

Когда жара подкрадывается к окнам, а готовить горячее — последнее, чего хочется, пора доставать главное оружие против лета — окрошку. И нет, квас и кефир можно смело оставить в стороне. Эта версия готовится на обычной холодной воде и получается ничуть не хуже, а кое-где — даже лучше.
Всё, что нужно — немного времени и продукты, которые почти всегда под рукой:
2 литра охлаждённой фильтрованной воды;
350 г варёной колбасы;
6 отварных картофелин;
5 варёных яиц;
3 свежих огурца;
5 редисок;
3 стебля зелёного лука;
3 веточки укропа;
200 г сметаны;
1 ч. л. горчицы;
соль и перец по вкусу.
Нарежьте всё, что можно, кубиками. Редис — тонкими ломтиками, зелень — мелко. Смешайте ингредиенты, добавьте сметану с горчицей, посолите и поперчите. Финальный шаг — влить холодную воду и хорошо перемешать.
Чтобы суп стал по-настоящему освежающим, дайте ему настояться в холодильнике хотя бы час. А лучше больше. Важно, чтобы вода была максимально холодной — тогда окрошка получается по-настоящему бодрящей, с ярким, "чистым" вкусом. Идеальное блюдо без плиты, лишнего жира и лишней жары.
Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа.
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