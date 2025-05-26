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Свежесть без компромиссов: окрошка, в которую не попали ни квас, ни кефир

1:26
Еда

Когда жара подкрадывается к окнам, а готовить горячее — последнее, чего хочется, пора доставать главное оружие против лета — окрошку. И нет, квас и кефир можно смело оставить в стороне. Эта версия готовится на обычной холодной воде и получается ничуть не хуже, а кое-где — даже лучше.

Окрошка
Фото: Adobe Stock by yaroshenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Без кипячения и заморочек

Всё, что нужно — немного времени и продукты, которые почти всегда под рукой:

  • 2 литра охлаждённой фильтрованной воды;

  • 350 г варёной колбасы;

  • 6 отварных картофелин;

  • 5 варёных яиц;

  • 3 свежих огурца;

  • 5 редисок;

  • 3 стебля зелёного лука;

  • 3 веточки укропа;

  • 200 г сметаны;

  • 1 ч. л. горчицы;

  • соль и перец по вкусу.

Нарежьте всё, что можно, кубиками. Редис — тонкими ломтиками, зелень — мелко. Смешайте ингредиенты, добавьте сметану с горчицей, посолите и поперчите. Финальный шаг — влить холодную воду и хорошо перемешать.

Секрет — в температуре

Чтобы суп стал по-настоящему освежающим, дайте ему настояться в холодильнике хотя бы час. А лучше больше. Важно, чтобы вода была максимально холодной — тогда окрошка получается по-настоящему бодрящей, с ярким, "чистым" вкусом. Идеальное блюдо без плиты, лишнего жира и лишней жары.

Уточнения

Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. 
 

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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