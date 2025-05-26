Свежесть без компромиссов: окрошка, в которую не попали ни квас, ни кефир

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда жара подкрадывается к окнам, а готовить горячее — последнее, чего хочется, пора доставать главное оружие против лета — окрошку. И нет, квас и кефир можно смело оставить в стороне. Эта версия готовится на обычной холодной воде и получается ничуть не хуже, а кое-где — даже лучше.

Фото: Adobe Stock by yaroshenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Без кипячения и заморочек

Всё, что нужно — немного времени и продукты, которые почти всегда под рукой:

2 литра охлаждённой фильтрованной воды;

350 г варёной колбасы;

6 отварных картофелин;

5 варёных яиц;

3 свежих огурца;

5 редисок;

3 стебля зелёного лука;

3 веточки укропа;

200 г сметаны;

1 ч. л. горчицы;

соль и перец по вкусу.

Нарежьте всё, что можно, кубиками. Редис — тонкими ломтиками, зелень — мелко. Смешайте ингредиенты, добавьте сметану с горчицей, посолите и поперчите. Финальный шаг — влить холодную воду и хорошо перемешать.

Секрет — в температуре

Чтобы суп стал по-настоящему освежающим, дайте ему настояться в холодильнике хотя бы час. А лучше больше. Важно, чтобы вода была максимально холодной — тогда окрошка получается по-настоящему бодрящей, с ярким, "чистым" вкусом. Идеальное блюдо без плиты, лишнего жира и лишней жары.

Уточнения

Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа.





Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

