Натуральный десерт с побочкой: чем опасны финики при регулярном употреблении

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Финики кажутся идеальной заменой конфетам. Натуральные, сладкие, без добавок и консервантов — сплошная польза. Но за этой восточной идиллией скрываются не самые очевидные угрозы.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain финики

Много сахара, мало меры

В 100 граммах фиников — около 274 ккал. Сухофрукты быстро «улетают» за чашечкой чая, и вот уже дневная норма сахара и калорий — в одном приёме пищи. Диетологи советуют ограничиваться 5–6 финиками в день для взрослых и 2–3 — для детей.

А тем, кто борется с лишним весом, страдает диабетом или проблемами ЖКТ — лучше вовсе исключить эти фрукты из рациона. Не стоит обманываться словом «натурально».

Угроза для зубов

Финики наносят удар и по зубам. Природные сахара создают благоприятную среду для кариеса. Липкая текстура усиливает эффект. Поэтому: умеренность и гигиена — обязательны.

Как выбрать хорошие финики

Запомните признаки качественного продукта:

С косточкой

Без трещин, липкости и пятен

Без глянца и запаха брожения

Матовая кожица, равномерный цвет

Глянцевый блеск — признак обработки сахарным сиропом или химикатами. Слипшиеся фрукты — тоже тревожный сигнал.

Как хранить

Перед употреблением финики нужно промывать. Очищенные — съедать сразу, остальное хранить в герметичном сухом контейнере в холодильнике. Это не просто гигиена, а способ сохранить вкус и избежать неприятностей.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. В продажу обычно поступают как сухофрукты.

