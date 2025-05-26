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Натуральный десерт с побочкой: чем опасны финики при регулярном употреблении

1:39
Еда

Финики кажутся идеальной заменой конфетам. Натуральные, сладкие, без добавок и консервантов — сплошная польза. Но за этой восточной идиллией скрываются не самые очевидные угрозы.

финики
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
финики

Много сахара, мало меры

В 100 граммах фиников — около 274 ккал. Сухофрукты быстро «улетают» за чашечкой чая, и вот уже дневная норма сахара и калорий — в одном приёме пищи. Диетологи советуют ограничиваться 5–6 финиками в день для взрослых и 2–3 — для детей.

А тем, кто борется с лишним весом, страдает диабетом или проблемами ЖКТ — лучше вовсе исключить эти фрукты из рациона. Не стоит обманываться словом «натурально».

Угроза для зубов

Финики наносят удар и по зубам. Природные сахара создают благоприятную среду для кариеса. Липкая текстура усиливает эффект. Поэтому: умеренность и гигиена — обязательны.

Как выбрать хорошие финики

Запомните признаки качественного продукта:

  • С косточкой

  • Без трещин, липкости и пятен

  • Без глянца и запаха брожения

  • Матовая кожица, равномерный цвет

Глянцевый блеск — признак обработки сахарным сиропом или химикатами. Слипшиеся фрукты — тоже тревожный сигнал.

Как хранить

Перед употреблением финики нужно промывать. Очищенные — съедать сразу, остальное хранить в герметичном сухом контейнере в холодильнике. Это не просто гигиена, а способ сохранить вкус и избежать неприятностей.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. В продажу обычно поступают как сухофрукты. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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