Натуральный десерт с побочкой: чем опасны финики при регулярном употреблении

Финики кажутся идеальной заменой конфетам. Натуральные, сладкие, без добавок и консервантов — сплошная польза. Но за этой восточной идиллией скрываются не самые очевидные угрозы.
В 100 граммах фиников — около 274 ккал. Сухофрукты быстро «улетают» за чашечкой чая, и вот уже дневная норма сахара и калорий — в одном приёме пищи. Диетологи советуют ограничиваться 5–6 финиками в день для взрослых и 2–3 — для детей.
А тем, кто борется с лишним весом, страдает диабетом или проблемами ЖКТ — лучше вовсе исключить эти фрукты из рациона. Не стоит обманываться словом «натурально».
Финики наносят удар и по зубам. Природные сахара создают благоприятную среду для кариеса. Липкая текстура усиливает эффект. Поэтому: умеренность и гигиена — обязательны.
Запомните признаки качественного продукта:
С косточкой
Без трещин, липкости и пятен
Без глянца и запаха брожения
Матовая кожица, равномерный цвет
Глянцевый блеск — признак обработки сахарным сиропом или химикатами. Слипшиеся фрукты — тоже тревожный сигнал.
Перед употреблением финики нужно промывать. Очищенные — съедать сразу, остальное хранить в герметичном сухом контейнере в холодильнике. Это не просто гигиена, а способ сохранить вкус и избежать неприятностей.
Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. В продажу обычно поступают как сухофрукты.
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