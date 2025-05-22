6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская столовая — это не только гречка с котлетой и компот из сухофруктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ygrek at ru.wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/ Заливное из рыбы

Иногда меню выдавало такое, что даже самые бесстрашные школьники и рабочие с многолетним стажем задавались вопросом: "А это точно съедобно?”. Мы удивлялись, морщились, но всё равно ели. А теперь вспоминаем с лёгкой иронией и, признаемся, даже с капелькой ностальгии.

1. Заливное из рыбы

Праздничное блюдо с формой, как у мыла, и запахом, как в рыбном цеху. Прозрачное желе, куски варёной рыбы, морковка для красоты… Тогда — ужин страха, теперь — деликатес из прошлого.

2. Мозги в кляре

Звучит, как эпизод из фильма ужасов. А по факту — считалось блюдом "для тех, кто понимает”. Обжаренные кусочки с нежной текстурой и вкусом, который до конца так и не удавалось распознать. Нравилось не всем — но запоминалось всем.

3. Салат из морской капусты

Тёмно-зелёная, тянущаяся субстанция с запахом йода и таинственной кислинкой. Польза — бесспорна. Вкус — на любителя. Ели из уважения к здоровью, но каждый раз спрашивали: "А точно это не корм для аквариумных рыб?”.

4. Язык в студне

Почти элита советского кулинарного искусства. Но внешний вид вызывал вопрос: "Это еда или музейный экспонат?” Полупрозрачное желе, причудливые кусочки языка и горошек — казалось, шеф-повар вдохновлялся анатомическим атласом.

5. Судак под маринадом

Рыба, томящаяся в кисло-сладком соусе с луком и морковью. Вроде бы ничего страшного, но сочетание продуктов, кислот и температур обработки вызывало у детей лёгкое недоумение: "А у нас точно всё в порядке с пищевыми традициями?”.

6. Печень по-строгановски

Кто пробовал — знает. Густой, иногда комковатый соус, ломтики печени, напоминающие ластик. Блюдо явно на любителя, но если была нормальная повариха — можно было даже взять добавку.

Эти блюда были странными, непонятными, местами пугающими. Но в каждой тарелке — отражение эпохи: когда экспериментировали не шеф-повара, а нормы снабжения и дефицит. Мы ели, морщились, обсуждали — а теперь с улыбкой вспоминаем. Потому что даже странности в советской столовой были частью общего "вкуса времени”.

Если хочешь — могу сделать аналогичный список по странным напиткам, консервам или школьным перекусам.

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