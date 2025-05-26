Сыр без коровы: что сделать с желтками, чтобы заменить пармезан и удивить всех

Кажется, что желтки после безе — это мусор. Но только не на кухне, где в ход идут даже те части яйца, что раньше летели в раковину. Один необычный рецепт превращает яичные желтки в замену пармезану — и это не шутка.
Кулинар Лиза Стил предлагает простой способ: засолить желтки в сахаре и соли, а потом подсушить их в духовке. Результат — плотный, ароматный продукт, который можно натирать на тёрке, добавлять в пасту, салаты, супы или просто класть поверх бутербродов. Вкус напоминает сыр, текстура — плотная, слегка тягучая.
В Азии такое давно в ходу — в китайской и малазийской кухне желтки используются как натуральный усилитель вкуса. А у нас это может стать достойной заменой дорогому пармезану.
Всё просто:
Смешайте соль и сахар в равных частях (например, по 3 столовые ложки).
Насыпьте половину смеси в форму, сделайте углубления.
Аккуратно уложите желтки и засыпьте оставшейся смесью.
Накройте плёнкой и отправьте в холодильник на 1-5 дней.
Когда желтки станут плотными, промойте, обсушите и запекайте при 80 °C два часа. Хранить готовый продукт можно до месяца — в холодильнике.
Чем дольше засолка — тем насыщеннее вкус и плотнее консистенция. Это не просто способ утилизировать остатки — это гастрономическая находка, способная превратить обычное блюдо в ресторанное.
"Натираю на пасту вместо пармезана. Вкусно до смешного", — делятся в комментариях домашние повара.
Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.). Желток обнаружен в яйцеклетках всех животных и человека, но его количество и распределение значительно варьируются.
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