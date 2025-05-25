Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы точно нажимали эту кнопку — и, возможно, уже запустили разрушение двигателя
Слухи об ужасном землетрясении приводят к обвалу бронирований в Японию — прогнозы, сделанные в графическом романе
Учёные предсказывают: мегацунами высотой с небоскрёб могут поглотить побережье США
Ризотто на ужин: 7 секретов, которые сделают ваше блюдо идеальным
Дания на пороге рекорда: пенсионный возраст повысится до 70 лет
Он пережил динозавров и почти не изменился: древний властелин морской бездны
Актёр Омар Си поскандалил с сотрудниками железнодорожной компании в Париже
Первая помощь при солнечном ожоге комнатного растения: что делать правильно
Роет молча, ест всё подряд: как превратить землю в смертельную ловушку для медведки

Чайный гриб в новой обёртке: в чём реальная польза комбучи

1:24
Еда

Чайный гриб снова в моде. Только теперь он зовётся модно — "комбуча" — и вместо банки на подоконнике подаётся в стильной бутылке с этикеткой "детокс". Но правда ли этот напиток так полезен, как обещают маркетологи?

Комбуча
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Комбуча

Газировка с бактериями

На самом деле, комбуча — это ферментированный чай, в котором поселился симбиоз бактерий и дрожжей. Они превращают сладкий чай в слегка кисловатый напиток с пузырьками и характерным вкусом. В СССР такой "гриб" был почти в каждом доме — сегодня он вернулся, только в новом обличии.

Полезная — но не волшебная

Чудодейственные свойства комбучи — миф. По данным Роспотребнадзора, лечебным напитком её считать нельзя. В середине XX века чайный гриб даже продавался в аптеках как слабительное — но со временем его переоценили.

Зато у напитка есть плюсы: как и любой ферментированный продукт, комбуча содержит пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника. Главное — не ждать чуда от одной бутылки: эффект возможен только в связке с клетчаткой и сбалансированным питанием.

Всё зависит от базы

Комбуча сохраняет свойства чая, на котором она приготовлена. Так, напиток на зелёном чае богат антиоксидантами, а на иван-чае — успокаивает нервную систему.

Уточнения

Ча́йный гриб — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом. Используется в альтернативной медицине, хотя лекарственный эффект от употребления чайного гриба не доказан.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Экономика и бизнес
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Ризотто на ужин: 7 секретов, которые сделают ваше блюдо идеальным
Дания на пороге рекорда: пенсионный возраст повысится до 70 лет
Он пережил динозавров и почти не изменился: древний властелин морской бездны
Актёр Омар Си поскандалил с сотрудниками железнодорожной компании в Париже
Первая помощь при солнечном ожоге комнатного растения: что делать правильно
Роет молча, ест всё подряд: как превратить землю в смертельную ловушку для медведки
Чайный гриб в новой обёртке: в чём реальная польза комбучи
Волос на родинке? Вот что действительно происходит, если его выдернуть
Изобретение для очередей, которое принесло миллионы и коллекцию автомобилей
Один леденец — и вы вне закона: что может подставить даже трезвого за рулём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.