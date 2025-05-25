Чайный гриб в новой обёртке: в чём реальная польза комбучи

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Чайный гриб снова в моде. Только теперь он зовётся модно — "комбуча" — и вместо банки на подоконнике подаётся в стильной бутылке с этикеткой "детокс". Но правда ли этот напиток так полезен, как обещают маркетологи?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Комбуча

Газировка с бактериями

На самом деле, комбуча — это ферментированный чай, в котором поселился симбиоз бактерий и дрожжей. Они превращают сладкий чай в слегка кисловатый напиток с пузырьками и характерным вкусом. В СССР такой "гриб" был почти в каждом доме — сегодня он вернулся, только в новом обличии.

Полезная — но не волшебная

Чудодейственные свойства комбучи — миф. По данным Роспотребнадзора, лечебным напитком её считать нельзя. В середине XX века чайный гриб даже продавался в аптеках как слабительное — но со временем его переоценили.

Зато у напитка есть плюсы: как и любой ферментированный продукт, комбуча содержит пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника. Главное — не ждать чуда от одной бутылки: эффект возможен только в связке с клетчаткой и сбалансированным питанием.

Всё зависит от базы

Комбуча сохраняет свойства чая, на котором она приготовлена. Так, напиток на зелёном чае богат антиоксидантами, а на иван-чае — успокаивает нервную систему.

Уточнения

Ча́йный гриб — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом. Используется в альтернативной медицине, хотя лекарственный эффект от употребления чайного гриба не доказан.

