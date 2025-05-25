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Гастрономический маршрут по Бодруму: от рынка до тарелки с менеменом

1:52
Еда

Бодрум не просто радует глаз — он покоряет вкус. Город на побережье Эгейского моря умеет удивлять: шумные рынки, древние руины, гулеты на волнах и… яичница, которая влюбляет с первой ложки.

Шакшука
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шакшука

Рынок, где пахнет Востоком

Начните утро с прогулки по рынку Бодрума. Это как пробежка по гастрономическому Стамбулу: специи, оливки, сыры, ароматы витают в воздухе и зовут пробовать. Местные продавцы улыбаются, угощают, спорят о сортах мяты и остроте перца. Уйти отсюда голодным невозможно — да и не нужно.

Морская сказка на гулете

После — гулет. Эти деревянные лодки — не просто транспорт, а способ замедлиться. Вас ждут бухты, где вода прозрачнее стекла, а солнце будто мягче. Остановки для купания, ветер в волосах, чай на палубе — здесь всё как в отпускной открытке.

Менемен — душа турецкого завтрака

Но настоящим откровением становится еда. Один из гастрономических символов региона — менемен. Это турецкий ответ на яичницу, только ярче, сочнее и душевнее.

Всё просто:

  • 4 яйца

  • 1 луковица

  • 2 помидора

  • 1 зелёный перец

  • немного оливкового масла и любимые специи

Обжарьте лук, добавьте перец и томаты, томите до мягкости, влейте яйца — и мешайте, пока текстура не станет кремовой. Подавайте с лепёшкой или деревенским хлебом.

Идеальное завершение дня

Посетите античный амфитеатр и музей подводной археологии — пусть Бодрум раскроет и свою историческую сторону. А вечером сядьте в кафе на берегу, закажите чай или бокал вина и смотрите, как солнце тонет в Эгейском море.

Уточнения

Менемен (тур Menemen) — традиционное турецкое блюдо, которое включает яйца, помидоры, сладкий зелёный перец и специи, такие как молотый чёрный и сушёный красный перец, приготовленные на оливковом или подсолнечном масле. 

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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