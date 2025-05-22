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Пирог за 20 копеек: как пекли в СССР без миксеров и блендеров

2:21
Еда

Советская кулинария — это не про изыск, а про изобретательность.

рыбный пирог
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рыбный пирог

Когда за пирогами стояли очереди, а сахар был по талонам, умение испечь что-то вкусное без миксера, блендера и силиконовой формы — это было настоящее искусство. И стоило оно… 20 копеек в столовке или во дворе школьной буфетчицы.

Как пекли без техники — и не жаловались

Всё вручную: сила в венчике и локте

Вместо миксеров — венчик или обычная вилка. Взбивали яйца так, что потом еще три дня болела рука. Зато получалось пышно. Главное — "по часовой стрелке" и "не спеша, но уверенно".

Мерка — гранёный стакан

Никаких весов. Сахар, мука и манка — всё отмерялось в "одном стакане" (а лучше — в том самом, с ребрами). Там была своя наука: "без горки" — значит строго по ободку. "С горкой" — уже праздничный вариант.

Духовка — это характер

Советская духовка жила своей жизнью. Там не было температурной шкалы, зато была "чуйка". Опытные хозяйки определяли степень готовности пирога по запаху и легкому стуку корочки. Золотое правило: "Если подгорел край — значит пора вытаскивать".

Начинки — из ничего, но с душой

Пироги пекли с картошкой, капустой, яблоками с дачи или вареньем, которое "начало бродить". Главное — чтобы было сытно. Иногда в ход шли даже остатки вчерашнего обеда, но в тесте они становились почти деликатесом.

Тот самый пирог за 20 копеек

В школьной столовой или на вокзале за 20 копеек можно было купить ватрушку, слойку с повидлом или заветный пирожок с поварской капустой. Это была гастрономическая радость, особенно если повезло — и выпечка еще была тёплой. Никаких пищевых добавок, только честный маргарин, сода и любовь.

Тепло, которое не испечёшь в мультиварке

Советская выпечка — это не про эстетику, это про душу. Печь пироги без техники — значило вкладывать в них больше времени и тепла. И, как ни странно, вкус у этих пирогов был такой, что сейчас ни одна микроволновка его не повторит. Потому что пирог из детства — это не рецепт, а воспоминание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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