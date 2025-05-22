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Топ-5 культовых закусок и десертов советских столовых

1:42
Еда

В советских столовых даже самый простой бутерброд казался деликатесом.

Запеканка с вишней
Фото: flickr.com by homecooked by deedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с вишней

Вот подборка культовых советских закусок и десертов из столовок с той самой советской атмосферой.

1. Бутерброд с колбасой и маслом

Самая классика — толстый кусок хлеба, щедро намазанный маслом и накрытый круглой "докторской" колбасой. Подача — на белой тарелке с прищепкой для салфетки. Простота, проверенная временем.

2. Сельдь под шубой (маленькая порция)

Любимый салат из сельди, свеклы, моркови и майонеза, но именно в столовском варианте — скромная порция, которая волшебным образом превращала обед в маленький праздник.

3. Запеканка творожная

Пушистая, слегка сладкая, иногда с изюмом или ягодами. Настоящее утешение для сладкоежек, особенно когда впереди еще рабочий день.

4. Манная каша с маслом и сахаром

Лёгкая, нежная, немного пресная, но с добавлением сливочного масла и сахарного песка превращалась в настоящий десерт для детей и взрослых.

5. Желе "Радуга" или фруктовое

Яркое, прозрачное, порой с кусочками фруктов внутри — веселый и освежающий десерт, который добавлял красок в однообразный столовский рацион.

В советских столовых каждая закуска и десерт были как маленькое событие — скромное, но от того не менее значимое. Эти простые блюда помогали пережить рабочие будни и оставались в памяти на всю жизнь. Сегодня они — не просто еда, а символ целой эпохи.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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