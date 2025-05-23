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Кастрюлям — отдых! Мягкая капуста для голубцов, которая готовится в микроволновке

1:12
Еда

Много возиться с кочаном? Нет, спасибо. Есть способ проще: мягкие, эластичные капустные листья для голубцов — за считаные минуты, прямо в микроволновке. Ни кастрюль, ни танцев с вилкой и ножом. Только ты, кочан и немного терпения.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Что нужно

  • Капуста белокочанная — 1 шт. (1,5-2 кг)

  • Микроволновка и жаропрочная посуда

  • Холодная вода — опционально, но желательно

Как это делается

  1. Выбираем капусту:
    Подойдёт обычная белокочанная, плотная, без повреждений. Промыть, вытереть.

  2. Положить кочан в глубокую стеклянную миску или любую жаропрочную посуду.
    Готовить на мощности 900 Вт примерно 10-12 минут.

  3. Остудить, но не расслабляться:
    Вынуть и тут же под холодную воду — капуста не должна обжигать руки. Вырезать кочерыжку. Аккуратно отделить листья. Если "не отходит" — ещё на 3-4 минуты в СВЧ.

  4. Результат:
    Листья мягкие, гнутся, не рвутся. Можно сразу заворачивать начинку — хоть мясную, хоть веганскую.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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