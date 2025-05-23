Кастрюлям — отдых! Мягкая капуста для голубцов, которая готовится в микроволновке

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Много возиться с кочаном? Нет, спасибо. Есть способ проще: мягкие, эластичные капустные листья для голубцов — за считаные минуты, прямо в микроволновке. Ни кастрюль, ни танцев с вилкой и ножом. Только ты, кочан и немного терпения.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Что нужно

Капуста белокочанная — 1 шт. (1,5-2 кг)

Микроволновка и жаропрочная посуда

Холодная вода — опционально, но желательно

Как это делается

Выбираем капусту:

Подойдёт обычная белокочанная, плотная, без повреждений. Промыть, вытереть. Положить кочан в глубокую стеклянную миску или любую жаропрочную посуду.

Готовить на мощности 900 Вт примерно 10-12 минут. Остудить, но не расслабляться:

Вынуть и тут же под холодную воду — капуста не должна обжигать руки. Вырезать кочерыжку. Аккуратно отделить листья. Если "не отходит" — ещё на 3-4 минуты в СВЧ. Результат:

Листья мягкие, гнутся, не рвутся. Можно сразу заворачивать начинку — хоть мясную, хоть веганскую.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

