Кастрюлям — отдых! Мягкая капуста для голубцов, которая готовится в микроволновке

Много возиться с кочаном? Нет, спасибо. Есть способ проще: мягкие, эластичные капустные листья для голубцов — за считаные минуты, прямо в микроволновке. Ни кастрюль, ни танцев с вилкой и ножом. Только ты, кочан и немного терпения.
Капуста белокочанная — 1 шт. (1,5-2 кг)
Микроволновка и жаропрочная посуда
Холодная вода — опционально, но желательно
Выбираем капусту:
Подойдёт обычная белокочанная, плотная, без повреждений. Промыть, вытереть.
Положить кочан в глубокую стеклянную миску или любую жаропрочную посуду.
Готовить на мощности 900 Вт примерно 10-12 минут.
Остудить, но не расслабляться:
Вынуть и тут же под холодную воду — капуста не должна обжигать руки. Вырезать кочерыжку. Аккуратно отделить листья. Если "не отходит" — ещё на 3-4 минуты в СВЧ.
Результат:
Листья мягкие, гнутся, не рвутся. Можно сразу заворачивать начинку — хоть мясную, хоть веганскую.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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