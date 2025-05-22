Топ-5 самых необычных блюд республик СССР

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

В многонациональном СССР кухни республик были как отдельные вселенные — самобытные, острые, жирные, сладкие, паровые, жареные.

Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лобио из красной фасоли

Вкус менялся от Прибалтики до Средней Азии, но в каждом уголке находились блюда, которые сегодня удивляют не меньше, чем радуют. Вот пятёрка самых необычных, неожиданных и "с характером" — из тех, что помнят старшие, а молодёжь открывает заново.

1. Чакан кабоб (Узбекская ССР)

Шашлык, но в масле и на сковороде.

Когда шашлыка на углях не было — выручал чакан кабоб. Это такие маленькие куски мяса, обжаренные в казане с луком и специями. Иногда добавляли курдючный жир, чтобы наверняка. Получалось нечто среднее между гуляшом и инфарктом, но вкус — бомбический.

2. Хапама (Армянская ССР)

Тыква, фаршированная… счастьем?

Армяне готовили это блюдо на свадьбы, Новый год и просто потому что было настроение. Внутри тыквы — сладкий рис с сухофруктами, орехами, мёдом. Вкус как у праздничного плова, если бы его придумали любители мармелада.

3. Куурдак с печенью и лёгкими (Киргизская ССР)

На любителя, но с душой (и печенью).

Да, это именно то, о чём вы подумали: обжаренные внутренности, картошка, лук, специи. Блюдо тяжёлое, но сытное. Для столовых, конечно, делали "лайт-версию" — без сердца. Зато всё равно ели с хлебом, молча, с уважением.

4. Лобио с гранатом (Грузинская ССР)

Когда фасоль становится почти стихией.

Классическое грузинское блюдо — варёная фасоль с чесноком, зеленью, уксусом, а сверху — свежие гранатовые зёрна. Острый, кислый, терпкий, чуть сладкий вкус. Ели ложками. Запивали вином. Закусывали разговором.

5. Бешбармак с верблюжатиной (Туркменская ССР)

Немного миф, немного суровая правда.

По легенде, в южных регионах Туркмении готовили бешбармак не из баранины, а из верблюда. Мясо варили часами, чтобы смягчить, раскатывали лапшу, щедро сдабривали жиром. Говорят, мужики после такого не болели до весны. Или до следующей свадьбы.

СССР — не только гречка и котлеты

Пока одни ели винегрет и борщ в столовых, другие варили хапаму или жарили чакан кабоб во дворе. Разнообразие блюд в республиках СССР — это доказательство того, что, несмотря на одинаковые лозунги на улицах, в кастрюлях у народов всегда жила своя культура, вкус и страсть к кулинарным экспериментам.

А сегодня всё это — не только воспоминание, но и повод вернуться к забытым рецептам.