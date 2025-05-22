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Пресная катастрофа на кухне? Вот что нужно делать, если забыли добавить соль в тесто

1:55
Еда

Даже самые опытные кулинары однажды хлопают дверцей духовки и вспоминают: "Соль!" Паника? Нет. В большинстве случаев всё можно исправить — просто, изящно и без гастрономической трагедии.

Женщина на кухне
Фото: Designed by Freepik by Benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на кухне

Сценарий 1: тесто ещё не ушло в печь

Если оно дрожжевое и мягкое - выдохните. Просто разведите нужное количество соли в столовой ложке воды и аккуратно вмешайте в тесто. Не месите яростно — будьте ласковы. Дай тесту отдохнуть ещё минут 15-20, чтобы соль равномерно разошлась и клейковина не обиделась.

Если бездрожжевое (например, песочное или слоёное) - тут сложнее. Можно попробовать "распластать" тесто в лепёшку, сбрызнуть соляным раствором и быстро вымесить. Но если тесто уже лежит в форме — проще добавить соль в начинку.

Сценарий 2: тесто уже испеклось, а вкус — как у больничного батона

Не спешите выбрасывать. Вот что можно сделать:

  • Посыпать солью сверху. Горячая выпечка, особенно с жирной корочкой, "принимает" немного соли снаружи. Это особенно работает с лепёшками и багетами.

  • Сделать контрастную начинку. Если булочки пресные — сделай к ним солёную начинку или сливочное масло с солью и зеленью.

  • Использовать как основу. Пресное тесто — отличный "холст" для бутербродов, гренок или мини-пицц. А поджаренное на сковороде с чесноком и сыром оно забудет о своей беде.

Соль в тесте — не просто вкус, это баланс

Без соли тесто становится плоским — не только на вкус, но и по структуре. Она помогает контролировать брожение дрожжей и стабилизирует клейковину. Так что забывать про неё часто не стоит. Но если уж забылось — не беда. Главное, знать, что с этим делать.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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