Пресная катастрофа на кухне? Вот что нужно делать, если забыли добавить соль в тесто

Даже самые опытные кулинары однажды хлопают дверцей духовки и вспоминают: "Соль!" Паника? Нет. В большинстве случаев всё можно исправить — просто, изящно и без гастрономической трагедии.
Если оно дрожжевое и мягкое - выдохните. Просто разведите нужное количество соли в столовой ложке воды и аккуратно вмешайте в тесто. Не месите яростно — будьте ласковы. Дай тесту отдохнуть ещё минут 15-20, чтобы соль равномерно разошлась и клейковина не обиделась.
Если бездрожжевое (например, песочное или слоёное) - тут сложнее. Можно попробовать "распластать" тесто в лепёшку, сбрызнуть соляным раствором и быстро вымесить. Но если тесто уже лежит в форме — проще добавить соль в начинку.
Не спешите выбрасывать. Вот что можно сделать:
Посыпать солью сверху. Горячая выпечка, особенно с жирной корочкой, "принимает" немного соли снаружи. Это особенно работает с лепёшками и багетами.
Сделать контрастную начинку. Если булочки пресные — сделай к ним солёную начинку или сливочное масло с солью и зеленью.
Использовать как основу. Пресное тесто — отличный "холст" для бутербродов, гренок или мини-пицц. А поджаренное на сковороде с чесноком и сыром оно забудет о своей беде.
Без соли тесто становится плоским — не только на вкус, но и по структуре. Она помогает контролировать брожение дрожжей и стабилизирует клейковину. Так что забывать про неё часто не стоит. Но если уж забылось — не беда. Главное, знать, что с этим делать.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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