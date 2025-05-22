Малина, тесто и ничего лишнего: пирог, который исчезает быстрее, чем остывает

Этот пирог не требует от повара кулинарного диплома и идеальной раскатки теста. Он про уют, ягоды, тёплый чай и тот момент, когда все молчат — потому что жуют. Аромат — как в деревне у бабушки, вкус — как будто малина только с куста.
Мука - 2 стакана
Масло сливочное или маргарин - 150 г
Сахар - стакан
Яйца - 2 штуки
Лимон - 1 штука
Малина свежая - 300 г
Малиновый джем или варенье - ½ стакана
Подготовка продуктов:
Масло заранее охладить и нарезать кубиками. Лимон вымыть, натереть цедру на мелкой тёрке. Малину перебрать, промыть и выложить на бумажное полотенце обсохнуть.
Тесто:
Смешать муку с сахаром. Добавить масло, яйца и лимонную цедру. Замесить руками нежное тесто. Сформировать из него шар, накрыть и отправить в холодильник на 30-50 минут отдохнуть.
Выпечка основы:
Достать тесто, раскатать его в круг немного больше формы. Переложить в гофрированную форму, аккуратно прижать ко дну и стенкам, лишнее срезать.
Выпекать в разогретой духовке при 240-260 °C около 12-15 минут. Готовую основу остудить и аккуратно переложить на доску.
Сборка пирога:
На остывшее тесто выложить слой джема. Сверху — малину. Можно сбрызнуть сиропом или украсить сахарной пудрой. Всё. Можно звать всех на чай.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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