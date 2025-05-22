Малина, тесто и ничего лишнего: пирог, который исчезает быстрее, чем остывает

Этот пирог не требует от повара кулинарного диплома и идеальной раскатки теста. Он про уют, ягоды, тёплый чай и тот момент, когда все молчат — потому что жуют. Аромат — как в деревне у бабушки, вкус — как будто малина только с куста.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт "Лукошко"

Что понадобится

Мука - 2 стакана

Масло сливочное или маргарин - 150 г

Сахар - стакан

Яйца - 2 штуки

Лимон - 1 штука

Малина свежая - 300 г

Малиновый джем или варенье - ½ стакана

Как готовить

Подготовка продуктов:

Масло заранее охладить и нарезать кубиками. Лимон вымыть, натереть цедру на мелкой тёрке. Малину перебрать, промыть и выложить на бумажное полотенце обсохнуть. Тесто:

Смешать муку с сахаром. Добавить масло, яйца и лимонную цедру. Замесить руками нежное тесто. Сформировать из него шар, накрыть и отправить в холодильник на 30-50 минут отдохнуть. Выпечка основы:

Достать тесто, раскатать его в круг немного больше формы. Переложить в гофрированную форму, аккуратно прижать ко дну и стенкам, лишнее срезать.

Выпекать в разогретой духовке при 240-260 °C около 12-15 минут. Готовую основу остудить и аккуратно переложить на доску. Сборка пирога:

На остывшее тесто выложить слой джема. Сверху — малину. Можно сбрызнуть сиропом или украсить сахарной пудрой. Всё. Можно звать всех на чай.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

