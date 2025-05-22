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Малина, тесто и ничего лишнего: пирог, который исчезает быстрее, чем остывает

Еда

Этот пирог не требует от повара кулинарного диплома и идеальной раскатки теста. Он про уют, ягоды, тёплый чай и тот момент, когда все молчат — потому что жуют. Аромат — как в деревне у бабушки, вкус — как будто малина только с куста.

Торт "Лукошко"
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт "Лукошко"

Что понадобится

  • Мука - 2 стакана

  • Масло сливочное или маргарин - 150 г

  • Сахар - стакан

  • Яйца - 2 штуки

  • Лимон - 1 штука

  • Малина свежая - 300 г

  • Малиновый джем или варенье - &frac12 стакана

Как готовить

  1. Подготовка продуктов:
    Масло заранее охладить и нарезать кубиками. Лимон вымыть, натереть цедру на мелкой тёрке. Малину перебрать, промыть и выложить на бумажное полотенце обсохнуть.

  2. Тесто:
    Смешать муку с сахаром. Добавить масло, яйца и лимонную цедру. Замесить руками нежное тесто. Сформировать из него шар, накрыть и отправить в холодильник на 30-50 минут отдохнуть.

  3. Выпечка основы:
    Достать тесто, раскатать его в круг немного больше формы. Переложить в гофрированную форму, аккуратно прижать ко дну и стенкам, лишнее срезать.
    Выпекать в разогретой духовке при 240-260 °C около 12-15 минут. Готовую основу остудить и аккуратно переложить на доску.

  4. Сборка пирога:
    На остывшее тесто выложить слой джема. Сверху — малину. Можно сбрызнуть сиропом или украсить сахарной пудрой. Всё. Можно звать всех на чай.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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