Столовая СССР. Когда граммовка была важнее вкуса, а пюре с сосиской — как праздник

В эпоху алюминиевых подносов, котлет по технологии и неизменного компота "из сухофруктов" обед был не гастрономическим экспериментом, а строго отмеренным государственным ритуалом.
В столовой СССР всё было по ГОСТу: 250 граммов супа, 180 граммов гарнира, 1 сосиска (если повезёт), и ни граммом больше.
Выбор блюд? Ну, как сказать. "Сегодня у нас первое, второе и компот. Выбирайте компот". Вкус? Скорее — стабильность. Ты знал, что перловка будет перловкой, а салат "Витаминный" — слегка подуставшей капустой с морковкой. Но всё это имело свой неповторимый шарм.
Пюре с сосиской было гастрономическим апогеем недели. Это не просто обед — это событие. Легендарная советская сосиска с того самого пара, который пах на весь зал, да ещё и с горкой пюре, которая "держит форму" — настоящее счастье за 27 копеек.
Да, мы не выбирали рестораны, мы шли в столовую. Потому что вкус был не в специях, а в воспоминаниях. И если на тарелке лежал хлеб, то он был общий — как и вся страна.
Добро пожаловать туда, где еда была без изысков, но с душой. И немного с комками.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.