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Столовая СССР. Когда граммовка была важнее вкуса, а пюре с сосиской — как праздник

1:21
Еда

В эпоху алюминиевых подносов, котлет по технологии и неизменного компота "из сухофруктов" обед был не гастрономическим экспериментом, а строго отмеренным государственным ритуалом.

Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре

В столовой СССР всё было по ГОСТу: 250 граммов супа, 180 граммов гарнира, 1 сосиска (если повезёт), и ни граммом больше.

Выбор блюд? Ну, как сказать. "Сегодня у нас первое, второе и компот. Выбирайте компот". Вкус? Скорее — стабильность. Ты знал, что перловка будет перловкой, а салат "Витаминный" — слегка подуставшей капустой с морковкой. Но всё это имело свой неповторимый шарм.

Пюре с сосиской было гастрономическим апогеем недели. Это не просто обед — это событие. Легендарная советская сосиска с того самого пара, который пах на весь зал, да ещё и с горкой пюре, которая "держит форму" — настоящее счастье за 27 копеек.

Да, мы не выбирали рестораны, мы шли в столовую. Потому что вкус был не в специях, а в воспоминаниях. И если на тарелке лежал хлеб, то он был общий — как и вся страна.

Добро пожаловать туда, где еда была без изысков, но с душой. И немного с комками.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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