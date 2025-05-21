Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти растения не боятся +40 °C — и цветут лучше, чем капризные соседи
Я в шоке, ярости, слезах: машину Марии Погребняк повредили на штрафстоянке
Джиро д'Италия 2025: как страшная авария изменила судьбы команд-участниц
Алупку обновляют: предприниматели создают атмосферу старинного города
Грядка с сюрпризом: как банальная морковь может погубить огород
Регулярные тренировки добавят 2 года к вашей жизни: узнайте, как это работает
Плюс килограммы, минус энергия: привычка перед сном, которая портит всё
Не игнорируйте странный запах в автомобиле: как спасти себя и машину от неминуемой гибели в пожаре
Внешне солидный, внутри капризный: какие секреты таит в себе поддержанный Hyundai Santa Fe

Меню советской вечеринки: когда каждый салат — как суши, только с майонезом

2:52
Еда

Сегодня рестораны креативят с подачей — роллы на лодке, суп в котелке, чай в чайнике.

Торт Наполеон
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт Наполеон

А ведь у нас это всё уже было, просто называлось по-другому и стояло на тумбочке под вязаной салфеткой. Так что если японцы гордятся своими сетами, мы гордо достаём… советское праздничное меню. Это вам не фьюжн-кухня — это чистый гастрономический реализм.

Итак, встречайте советский сет "Оливье-классик" — подаётся строго на 6 персон, но съедается двумя под "Битлз" на бобине.

Салат "Оливье"

Аналог: ролл с крабом и майонезным айоли.

Главный хит. Чем больше колбасы и майонеза — тем ближе к гастрономическому дзену. Подаётся в хрустальной миске, а накладывается советской ложкой — алюминиевой, чтобы вкус детства был полнее.

Селёдка под шубой

Аналог: многоуровневый сет из рыбы и овощей.

Многослойное произведение искусства. Каждый слой отвечает за эмоцию: картошка — за стабильность, свёкла — за трагизм, майонез — за жизненную иронию.

Холодец

Аналог: студенистый шеф-проект с мясным уклоном.

Это не просто еда — это вызов. Её надо есть и верить, что всё это было сварено добровольно. Любимый гость любого застолья и любой морозилки.

Бутерброды с икрой

Аналог: нигири с красной икрой.

Ни одна советская вечеринка не обходилась без батона, намазанного маслом толщиной в сантиметр и посыпанного икрой. Желательно — кабачковой, если зарплата ещё не пришла.

Сыр "Дружба"

Аналог: японский тофу, но без дзена и с фольгой.

Подаётся в фантике, режется ножом из сервиза "Юбилейный", крошится без предупреждения. Идеально сочетается с крепкими беседами на кухне о смысле жизни.

Компот и "Советское шампанское"

Аналог: саке и умэсю, только бодрее.

Компот из сухофруктов варился два дня и пах как детство и батарея. Шампанское открывается в потолок, проливается на скатерть и уносит в космос уже с третьего глотка.

Торт "Наполеон"

Аналог: моти, но калорий в 10 раз больше.

Слои, слои, слои и майонеза тут, к счастью, нет. Главное — не забыть его достать с балкона за два часа до подачи, иначе вилка ломается на втором уровне.

Советский праздничный стол — это вам не фуршет на шпажках. Это гастрономическая стратегия, проверенная временем, железной посудой и анекдотами про Брежнева.

Подаётся под "Голубой огонёк", обсуждается под "Кавказскую пленницу", запоминается на всю жизнь (а иногда и в печень). Приятного аппетита и с праздником, товарищи!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Наука и техника
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Последние материалы
Алупку обновляют: предприниматели создают атмосферу старинного города
Грядка с сюрпризом: как банальная морковь может погубить огород
Регулярные тренировки добавят 2 года к вашей жизни: узнайте, как это работает
Плюс килограммы, минус энергия: привычка перед сном, которая портит всё
Не игнорируйте странный запах в автомобиле: как спасти себя и машину от неминуемой гибели в пожаре
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана
Внешне солидный, внутри капризный: какие секреты таит в себе поддержанный Hyundai Santa Fe
Столовая СССР. Когда граммовка была важнее вкуса, а пюре с сосиской — как праздник
Зола, навоз, кофейная гуща — кто из них спасёт урожай, а кто испортит
Не стареют, не умирают: эти организмы выбрались из-под власти времени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.