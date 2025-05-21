Меню советской вечеринки: когда каждый салат — как суши, только с майонезом

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня рестораны креативят с подачей — роллы на лодке, суп в котелке, чай в чайнике.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт Наполеон

А ведь у нас это всё уже было, просто называлось по-другому и стояло на тумбочке под вязаной салфеткой. Так что если японцы гордятся своими сетами, мы гордо достаём… советское праздничное меню. Это вам не фьюжн-кухня — это чистый гастрономический реализм.

Итак, встречайте советский сет "Оливье-классик" — подаётся строго на 6 персон, но съедается двумя под "Битлз" на бобине.

Салат "Оливье"

Аналог: ролл с крабом и майонезным айоли.

Главный хит. Чем больше колбасы и майонеза — тем ближе к гастрономическому дзену. Подаётся в хрустальной миске, а накладывается советской ложкой — алюминиевой, чтобы вкус детства был полнее.

Селёдка под шубой

Аналог: многоуровневый сет из рыбы и овощей.

Многослойное произведение искусства. Каждый слой отвечает за эмоцию: картошка — за стабильность, свёкла — за трагизм, майонез — за жизненную иронию.

Холодец

Аналог: студенистый шеф-проект с мясным уклоном.

Это не просто еда — это вызов. Её надо есть и верить, что всё это было сварено добровольно. Любимый гость любого застолья и любой морозилки.

Бутерброды с икрой

Аналог: нигири с красной икрой.

Ни одна советская вечеринка не обходилась без батона, намазанного маслом толщиной в сантиметр и посыпанного икрой. Желательно — кабачковой, если зарплата ещё не пришла.

Сыр "Дружба"

Аналог: японский тофу, но без дзена и с фольгой.

Подаётся в фантике, режется ножом из сервиза "Юбилейный", крошится без предупреждения. Идеально сочетается с крепкими беседами на кухне о смысле жизни.

Компот и "Советское шампанское"

Аналог: саке и умэсю, только бодрее.

Компот из сухофруктов варился два дня и пах как детство и батарея. Шампанское открывается в потолок, проливается на скатерть и уносит в космос уже с третьего глотка.

Торт "Наполеон"

Аналог: моти, но калорий в 10 раз больше.

Слои, слои, слои и майонеза тут, к счастью, нет. Главное — не забыть его достать с балкона за два часа до подачи, иначе вилка ломается на втором уровне.

Советский праздничный стол — это вам не фуршет на шпажках. Это гастрономическая стратегия, проверенная временем, железной посудой и анекдотами про Брежнева.

Подаётся под "Голубой огонёк", обсуждается под "Кавказскую пленницу", запоминается на всю жизнь (а иногда и в печень). Приятного аппетита и с праздником, товарищи!