Сегодня рестораны креативят с подачей — роллы на лодке, суп в котелке, чай в чайнике.
А ведь у нас это всё уже было, просто называлось по-другому и стояло на тумбочке под вязаной салфеткой. Так что если японцы гордятся своими сетами, мы гордо достаём… советское праздничное меню. Это вам не фьюжн-кухня — это чистый гастрономический реализм.
Итак, встречайте советский сет "Оливье-классик" — подаётся строго на 6 персон, но съедается двумя под "Битлз" на бобине.
Салат "Оливье"
Аналог: ролл с крабом и майонезным айоли.
Главный хит. Чем больше колбасы и майонеза — тем ближе к гастрономическому дзену. Подаётся в хрустальной миске, а накладывается советской ложкой — алюминиевой, чтобы вкус детства был полнее.
Селёдка под шубой
Аналог: многоуровневый сет из рыбы и овощей.
Многослойное произведение искусства. Каждый слой отвечает за эмоцию: картошка — за стабильность, свёкла — за трагизм, майонез — за жизненную иронию.
Холодец
Аналог: студенистый шеф-проект с мясным уклоном.
Это не просто еда — это вызов. Её надо есть и верить, что всё это было сварено добровольно. Любимый гость любого застолья и любой морозилки.
Бутерброды с икрой
Аналог: нигири с красной икрой.
Ни одна советская вечеринка не обходилась без батона, намазанного маслом толщиной в сантиметр и посыпанного икрой. Желательно — кабачковой, если зарплата ещё не пришла.
Сыр "Дружба"
Аналог: японский тофу, но без дзена и с фольгой.
Подаётся в фантике, режется ножом из сервиза "Юбилейный", крошится без предупреждения. Идеально сочетается с крепкими беседами на кухне о смысле жизни.
Компот и "Советское шампанское"
Аналог: саке и умэсю, только бодрее.
Компот из сухофруктов варился два дня и пах как детство и батарея. Шампанское открывается в потолок, проливается на скатерть и уносит в космос уже с третьего глотка.
Торт "Наполеон"
Аналог: моти, но калорий в 10 раз больше.
Слои, слои, слои и майонеза тут, к счастью, нет. Главное — не забыть его достать с балкона за два часа до подачи, иначе вилка ломается на втором уровне.
Советский праздничный стол — это вам не фуршет на шпажках. Это гастрономическая стратегия, проверенная временем, железной посудой и анекдотами про Брежнева.
Подаётся под "Голубой огонёк", обсуждается под "Кавказскую пленницу", запоминается на всю жизнь (а иногда и в печень). Приятного аппетита и с праздником, товарищи!
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.