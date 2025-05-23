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Как авокадо и шоколад превращают каждый глоток в наслаждение: вкусное восстановление после тренировки

1:00
Еда

Восстановитесь после тренировки с этим питательным напитком. Авокадо придает ему кремовую текстуру, а шоколад и арахисовое масло — приятный сладко-соленый вкус. Овес обогащает напиток клетчаткой.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколад

Время приготовления: 5 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана несладкого миндального молока
  • &frac14 стакана овсяных хлопьев
  • 2 столовые ложки гладкого арахисового масла
  • 1 столовая ложка какао-порошка
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1 спелый банан (замороженный)
  • 0,5 среднего авокадо
  • 2 финика без косточек

Приготовление:

  1. Поместите в блендер миндальное молоко, овсяные хлопья, арахисовое масло, какао-порошок, корицу, замороженный банан, авокадо и финики.
  2. Взбивайте на высокой скорости до кремообразной консистенции, около 2 минут, советует eatingwell.com.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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