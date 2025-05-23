Как авокадо и шоколад превращают каждый глоток в наслаждение: вкусное восстановление после тренировки

Восстановитесь после тренировки с этим питательным напитком. Авокадо придает ему кремовую текстуру, а шоколад и арахисовое масло — приятный сладко-соленый вкус. Овес обогащает напиток клетчаткой.
Время приготовления: 5 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
Приготовление:
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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