Как авокадо и шоколад превращают каждый глоток в наслаждение: вкусное восстановление после тренировки

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Восстановитесь после тренировки с этим питательным напитком. Авокадо придает ему кремовую текстуру, а шоколад и арахисовое масло — приятный сладко-соленый вкус. Овес обогащает напиток клетчаткой.

Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколад

Время приготовления: 5 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

1,5 стакана несладкого миндального молока

¼ стакана овсяных хлопьев

2 столовые ложки гладкого арахисового масла

1 столовая ложка какао-порошка

1 чайная ложка молотой корицы

1 спелый банан (замороженный)

0,5 среднего авокадо

2 финика без косточек

Приготовление:

Поместите в блендер миндальное молоко, овсяные хлопья, арахисовое масло, какао-порошок, корицу, замороженный банан, авокадо и финики. Взбивайте на высокой скорости до кремообразной консистенции, около 2 минут, советует eatingwell.com.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.





Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



