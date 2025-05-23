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Одуванчики в вашей тарелке: рекомендации по введению в рацион и простой рецепт от диетолога

2:40
Еда

Врач-диетолог и травница Анжелика Дюваль в беседе с Pravda.Ru поделилась полезными рецептами с использованием одуванчиков и рекомендациями о том, как можно добавлять их в рацион.

Одуванчики
Фото: creativecommons.org by Станислав Соломахин is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Одуванчики

"Одуванчики используются в пищу прежде всего не как вкусовое украшение блюда, а чтобы стимулировать работу желчного пузыря и выработку желчи. Это горькая трава, горькая зелень, которая нужна нам, для того чтобы хорошо работало пищеварение, потому что если желчи вырабатывается недостаточно, прежде всего страдает микрофлора кишечника, что может способствовать развитию дисбактериоза", — рассказала Анжелика Дюваль.

Чтобы приготовить одуванчики, нужно собирать их в экологически чистых местах, вдали от дорог и промышленных предприятий. Лучше выбирать молодые листья, избегая крупных и старых.

"Промываем собранные листья одуванчика и просто добавляем немного в салат. В любой любимый овощной салат. Сейчас многие привыкли использовать в рационе рукколу, это тоже горькая трава, поэтому горечь становится для нас уже более приемлемой. Мы просто одуванчик кладем в те салаты, где мы используем рукколу. Тут даже никакого рецепта не нужно. Мы можем использовать его везде", — отметила диетолог.

Одуванчики можно использовать не только в салатах, но и в смузи. Анжелика Дюваль поделилась простым рецептом витаминного и вкусного смузи с одуванчиком.

"Берем четыре листа одуванчика, манго либо в виде готового пюре, например детского, либо покупаем манго замороженный, перемалываем его в блендере, либо свежий. Туда же мы добавляем несколько листиков мяты и вишню. 6-8 ягод вишни без косточки. Это все перемалываем. Можем разбавлять растительным молоком или водой, или оставить в виде легкого пюре. У нас получится прекрасное лекарство для пищеварения", — добавила врач.

Однако стоит помнить, что у одуванчиков есть противопоказания. Например, при желчнокаменной болезни их употребление может быть опасно. Если у вас есть камни в желчном пузыре, перед использованием одуванчиков необходимо проконсультироваться с врачом.

Даже если у вас нет противопоказаний, важно учитывать индивидуальную переносимость. Начинать стоит с небольшого количества, например, одного листика в салат, и постепенно увеличивать дозу, доводя её до трёх-четырёх листиков, наблюдая при этом за своим самочувствием.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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