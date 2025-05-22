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Тайна упаковки: зачем английские огурцы заворачивают в пластик

1:44
Еда

Если вы хоть раз заглядывали в отдел овощей, то наверняка видели разнообразие огурцов, представленных в разных оттенках зеленого. Стандартные американские огурцы и мини-огурцы, которые часто продаются в пакетах, знакомы каждому. Однако среди них выделяется один вид — английский огурец, который упакован иначе.

Ломтики огурца
Фото: flickr.com by Youjin Seo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ломтики огурца

Английский огурец, или тепличный огурец, отличается от других сортов своей длинной, узкой формой и тонкой, съедобной кожурой. Его нежный внешний слой делает огурец чувствительным к повреждениям, поэтому его упаковывают в пластик. Термоусадочная пленка защищает овощ во время транспортировки в магазины, пишет Southern Living.

Английские огурцы вкусны и питательны, как и другие сорта. Они немного слаще, содержат меньше семян и богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Благодаря тонкой кожуре, их не нужно очищать перед употреблением.

Нужно ли снимать пластик?

Когда вы приносите огурцы домой, стоит ли снимать с них пластиковую упаковку? Если вы планируете съесть их сразу, можно удалить пленку. Однако лучше оставить огурцы в упаковке, если вы не собираетесь использовать их в ближайшее время.

Дело в том, что тонкая кожура английских огурцов быстро теряет влагу и становится мягкой. Пластик помогает сохранить их свежесть до недели.

Не стоит заворачивать в пленку все овощи. Большинство из них имеют толстую кожуру или защитный слой, который помогает им оставаться свежими без дополнительной упаковки.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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