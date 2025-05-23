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Шокирующие цены на продукты в Норвегии: от сливочного масла до знаменитого норвежского лосося

1:59
Еда

Россиянка Валентина С., переехавшая в Норвегию, поделилась своими наблюдениями о стоимости продуктов в этой скандинавской стране. Она отметила, что цены на продукты здесь высокие, и норвежцы гордятся тем, что большинство товаров производится на месте, без импорта. Однако выбор продуктов ограничен, и они часто стоят дорого.

Норвегия
Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Норвегия

Например, по словам женщины, несолёное сливочное масло здесь представлено только одним сортом и стоит около 140 крон ( примерно 1400 рублей за кг) за килограмм. То же самое касается и сыра — он тоже местного производства и продаётся по высокой цене. Валентина заметила, что ценообразование в норвежских супермаркетах не всегда зависит от себестоимости, и магазины устанавливают цены, исходя из того, сколько люди готовы заплатить, сообщает Газета.Ru.

"Многие норвежцы ездят закупаться продуктами в соседнюю Швецию, потому что там дешевле. Для сравнения: килограмм сахара в Норвегии стоит 32 кроны (320 рублей) за килограмм, а в Швеции можно найти по скидке за 12 крон (120 рублей)", - рассказала Валентина.

Хотя разница в цене между странами стала меньше, чем раньше, норвежцы всё равно периодически ездят в Швецию за покупками, добавила россиянка.

Также Валентина обратила внимание на стоимость норвежского лосося. Когда они переехали в Норвегию из Германии, были шокированы местными ценами. Знаменитый норвежский лосось, который в Германии можно было купить по €15 за килограмм, здесь стоит дороже €20. Поэтому они предпочитают покупать замороженный и неразделанный лосось, который стоит 140 крон (1400 рублей) за килограмм. По качеству такой лосось, по словам Валентины, даже лучше, так как его замораживают сразу после вылова.

Уточнения

Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов.

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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