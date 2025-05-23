Шокирующие цены на продукты в Норвегии: от сливочного масла до знаменитого норвежского лосося

Россиянка Валентина С., переехавшая в Норвегию, поделилась своими наблюдениями о стоимости продуктов в этой скандинавской стране. Она отметила, что цены на продукты здесь высокие, и норвежцы гордятся тем, что большинство товаров производится на месте, без импорта. Однако выбор продуктов ограничен, и они часто стоят дорого.
Например, по словам женщины, несолёное сливочное масло здесь представлено только одним сортом и стоит около 140 крон ( примерно 1400 рублей за кг) за килограмм. То же самое касается и сыра — он тоже местного производства и продаётся по высокой цене. Валентина заметила, что ценообразование в норвежских супермаркетах не всегда зависит от себестоимости, и магазины устанавливают цены, исходя из того, сколько люди готовы заплатить, сообщает Газета.Ru.
"Многие норвежцы ездят закупаться продуктами в соседнюю Швецию, потому что там дешевле. Для сравнения: килограмм сахара в Норвегии стоит 32 кроны (320 рублей) за килограмм, а в Швеции можно найти по скидке за 12 крон (120 рублей)", - рассказала Валентина.
Хотя разница в цене между странами стала меньше, чем раньше, норвежцы всё равно периодически ездят в Швецию за покупками, добавила россиянка.
Также Валентина обратила внимание на стоимость норвежского лосося. Когда они переехали в Норвегию из Германии, были шокированы местными ценами. Знаменитый норвежский лосось, который в Германии можно было купить по €15 за килограмм, здесь стоит дороже €20. Поэтому они предпочитают покупать замороженный и неразделанный лосось, который стоит 140 крон (1400 рублей) за килограмм. По качеству такой лосось, по словам Валентины, даже лучше, так как его замораживают сразу после вылова.
Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов.
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.