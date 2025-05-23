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Пять дней на FMD-диете: как снизить вес и улучшить здоровье без стресса

1:59
Еда

FMD-диета — это уникальная программа питания, разработанная на основе научных исследований, которая помогает быстро и безопасно похудеть. Об этом рассказал Сергей Леонов, шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания "ЗОЖигай" и специалист по антивозрастной кулинарии.

Салат с киноа и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с киноа и овощами

Суть FMD-диеты заключается в кратковременном снижении суточного потребления калорий. Это запускает процессы, аналогичные физиологическому голоданию, включая детоксикацию и аутофагию — естественное очищение клеток организма. В результате не только снижается вес, но и улучшаются общее самочувствие и здоровье.

В первые сутки диеты рекомендуется потреблять около 1100 килокалорий, а в последующие четыре дня — 700-800 килокалорий. Рацион должен быть веганским и сбалансированным, с оптимальным распределением питательных веществ: сложные углеводы составляют 45%, жиры — 45%, белки — 10%.

"Основу рациона на пять дней составляют овощи, злаки, орехи и растительные масла, которые обеспечивают организм всеми необходимыми микроэлементами", — рассказал Леонов.

Шеф-повар отмечает, что такой подход к питанию не вызывает сильного стресса для организма и позволяет эффективно снижать жировую массу без вреда для здоровья. FMD-диета также положительно влияет на состояние кожи, стабилизирует уровень сахара и холестерина в крови, улучшает качество сна, повышает уровень энергии, укрепляет иммунную систему и снижает тревожность, пишет Газета.Ru.

Для поддержания результатов после завершения пятидневной программы необходимо постепенно вводить новые продукты в рацион. Рекомендуется повторять этот цикл один раз в сезон, чтобы поддерживать и улучшать достигнутые результаты.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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