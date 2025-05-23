Шпинат и и ещё четыре продукта: неожиданные герои для ваших запасов в условиях апокалипсиса

3:29 Your browser does not support the audio element. Еда

В мире, где все чаще сталкиваются с глобальными угрозами, такими как изменение климата, природные катастрофы и конфликты, возникает необходимость в поиске решений для выживания человечества. В этом контексте ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование, чтобы определить, какие продукты питания будут наиболее эффективными для выживания в условиях апокалипсиса. Они сосредоточились на культурах, способных обеспечить продовольственную безопасность в экстремальных климатических условиях.

Фото: Own work by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шпинат

Исследование, опубликованное в журнале PlosOne, основано на метаанализе предыдущих исследований в области городского сельского хозяйства. Ученые проанализировали различные варианты ведения сельского хозяйства и определили, сколько земли необходимо человеку для выживания в течение года. Результаты показали, что горох и бобовые являются наиболее эффективными культурами в обычных условиях, но в случае ядерной зимы лучшими кандидатами становятся шпинат и свекла.

Шпинат и свекла обладают высокой устойчивостью к низким температурам и могут расти в условиях ограниченного солнечного света. Это делает их идеальными для выживания в период ядерной зимы, когда небо будет затянуто слоем дыма и пепла, блокирующим солнечные лучи. Эти растения также богаты питательными веществами и легко выращиваются на менее плодородных почвах, что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов.

Одним из ключевых выводов исследования стала эффективность выращивания культур на небольших площадях. В случае глобальной катастрофы, такой как ядерная война или падение крупного метеорита, пространство для сельского хозяйства может быть ограничено. Поэтому ученые искали культуры, которые не только питательны, но и могут расти на небольших участках земли.

Горох оказался одной из самых эффективных культур в городских условиях. Для выращивания одного человека в течение года требуется всего 292 квадратных метра земли. Высокое содержание белка и способность расти в умеренном климате делают его подходящим для возможных глобальных катастроф, не связанных с экстремальными погодными условиями. Однако горох не морозостоек и его жизнеспособность снижается в условиях ядерной зимы.

В таких условиях более эффективной комбинацией оказалась смесь из 97% пшеницы и 3% моркови. Пшеница, как злаковая культура, содержит большое количество углеводов, а морковь — витамины и минералы. Это сочетание важно, поскольку в условиях апокалипсиса ассортимент доступных продуктов может быть ограничен. Однообразный рацион сделает питательные варианты еще более ценными. Кроме того, пшеница и морковь не требуют больших участков земли для выращивания, что делает их подходящими для небольших площадей.

Исследование Мэтта Бойда не только отвечает на вопрос о том, какие продукты могут спасти нас в случае глобальной катастрофы, но и подчеркивает важность подготовки общества к решению этих проблем. При планировании использования земли и производства продовольствия необходимо учитывать устойчивость, безопасность и благополучие населения.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae).



Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

