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Клубника без сахара: щепотка этого ингредиента делает её в 10 раз вкуснее

1:33
Еда

Ты тоже всегда добавляешь к клубнике сахар или сливки? Пора пересмотреть привычки. Есть способ раскрыть вкус ягод намного ярче — без лишних калорий и без потери аромата. Причем работает он за счёт… обычной соли.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Shubert Ciencia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клубника

Да-да, именно соль способна превратить клубнику в гастрономическое чудо. Щепотка — и вкус становится насыщеннее, слаще, глубже. Это не странная идея из TikTok, а техника, которой пользуются шефы в Италии, Японии и даже в ресторанах с мишленовскими звёздами.

Почему соль работает

Механизм прост:

  • Понижает горечь недозревших ягод

  • Усиливает восприятие сладости

  • Выделяет летучие ароматические ноты

  • Добавляет вкусовой контраст

По сути, это как настроить звук на эквалайзере: становится ярче, чётче, насыщеннее.

Как применять правильно

  1. Выбери нужную соль: морская мелкая, флер-де-сель или Мальдон.

  2. Дозировка: буквально щепотка на 250 г ягод.

  3. Когда добавлять: за 5 минут до подачи. Не раньше — иначе клубника "поплывёт".

А можно ещё интереснее

Поиграй с ароматизированными солями:

  • С ванилью

  • С базиликом

  • С лимонной цедрой

Добавь каплю бальзамического уксуса, каплю оливкового масла или щепоть перца — и клубника "зазвучит" по-новому.

Польза без сахара

Соль:

  • Не добавляет калорий

  • Не повышает глюкозу в крови

  • Сохраняет витамины и антиоксиданты в ягодах

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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