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Секрет идеального шашлыка: добавление пищевой соды в дрова изменит всё

3:16
Еда

Приготовление шашлыка или асадо — это не просто процесс готовки, а целый ритуал, в котором важна каждая деталь. Одним из необычных, но эффективных способов сделать барбекю более приятным и качественным является добавление пищевой соды в дрова. Этот простой трюк, который стал популярен среди опытных грильщиков, помогает улучшить характеристики огня и, как следствие, вкус мяса.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Почему стоит добавить пищевую соду в дрова для шашлыка или асадо?

Пищевая сода обладает уникальными свойствами, которые могут значительно улучшить качество горения древесины и, соответственно, результат приготовления асадо. При нагревании сода разлагается на воду, углекислый газ и карбонат натрия, выделяя при этом полезные вещества, но не токсичные соединения. Её часто используют в промышленности для чистки и нейтрализации запахов, что делает её отличным выбором для гриля, пишет modenavoltapagina.it.

Преимущества использования пищевой соды на гриле

  1. Сохранение вкуса мяса: В отличие от других добавок, пищевая сода не влияет на вкус мяса. Она помогает добиться более чистого и равномерного горения, что позволяет сохранить естественный вкус асадо без лишних примесей и дыма.
  2. Уменьшение дымления: Если дрова не полностью сухие или имеют посторонние примеси, пищевая сода помогает уменьшить количество густого и неприятного дыма. Это особенно полезно, если вы хотите приготовить мясо без посторонних запахов.
  3. Нейтрализация запахов: Сода эффективно поглощает и нейтрализует нежелательные запахи, которые могут возникнуть при использовании влажной или загрязнённой древесины. Это помогает добиться более чистого вкуса готового блюда.
  4. Улучшение качества углей: Пищевая сода способствует более равномерному сгоранию древесины, что приводит к образованию стабильных и долговечных углей. Это обеспечивает более равномерное приготовление мяса и упрощает процесс управления огнём.
  5. Снижение дыма от жира: Если жир начинает капать на угли и выделять много чёрного дыма, добавление небольшого количества пищевой соды поможет уменьшить этот эффект. Сода поглощает жир и предотвращает его горение, что делает процесс более комфортным.

Как правильно использовать пищевую соду на гриле?

  1. Посыпьте поленья небольшим количеством пищевой соды (примерно одну-две столовые ложки) перед разжиганием огня.
  2. Разожгите огонь как обычно.
  3. При необходимости добавьте ещё немного соды, если заметите, что дым слишком густой.
  4. В случае, если жир начинает сильно дымить, можно посыпать его небольшим количеством пищевой соды, чтобы уменьшить количество чёрного дыма.

Использование пищевой соды на гриле — это простой и доступный способ улучшить качество горения, уменьшить дымность и сохранить традиционный вкус асадо. Этот трюк станет незаменимым помощником для всех любителей барбекю, стремящихся к идеальному результату.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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