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Как долго на самом деле можно хранить открытую банку с продуктами в холодильнике? Узнайте важную информацию

2:19
Еда

Обратите внимание на срок хранения открытой банки в холодильнике. Открытая банка с едой сохраняет свежесть в течение определённого времени, которое зависит от многих факторов. Поэтому важно внимательно относиться к тому, что мы едим, а также учитывать нюансы при выборе продуктов.

Овощные консервы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Овощные консервы

В современном мире мы часто не задумываемся о том, как долго можно хранить открытые банки с продуктами. Однако важно помнить, что после вскрытия содержимое теряет свои первоначальные свойства. Даже если банка хранится в холодильнике, это не гарантирует её долговечность.

Эксперты предупреждают о возможных рисках при неправильном хранении открытых продуктов. Это может привести к ухудшению органолептических качеств: изменению вкуса, запаха, консистенции или внешнего вида. Кроме того, ароматы содержимого могут передаться другим продуктам в холодильнике, предупреждает итальянское издание modenavoltapagina.it.

Особенно важно учитывать риск размножения бактерий и грибков. Наибольшую опасность представляет Clostridium botulinum, вызывающая ботулизм. Также компоненты самой банки могут загрязнять продукты. Металлические частицы могут выделяться из-за окисления, а в банках с внутренним пластиковым покрытием есть риск выделения бисфенола А (БФА).

Если вы хотите сохранить продукты свежими после вскрытия банки, рекомендуется перелить их содержимое в пластиковую или стеклянную ёмкость. Это поможет сохранить качество продукта. Важно, чтобы ёмкость была плотно закрыта, а содержимое полностью покрыто консервирующей жидкостью.

Однако даже при таких условиях продукты не могут храниться в холодильнике более двух дней. Если вы знаете, что собираетесь съесть их в течение нескольких часов, можно накрыть банку пищевой плёнкой. Но помните, что она не является полностью водонепроницаемой.

Таким образом, важно внимательно следить за сроками хранения открытых банок с продуктами и соблюдать рекомендации по их хранению. Это поможет сохранить свежесть и безопасность продуктов, а также избежать неприятных последствий.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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