Секрет раскрыт: всего 2 ингредиента превратят йогурт в нежнейший домашний сыр

Хотите попробовать приготовить вкусный и полезный сыр дома? Тогда этот рецепт для вас! Для его приготовления вам понадобятся всего два ингредиента, которые легко найти в любом магазине. Вам также понадобятся миска, полотенце и дуршлаг.
Ингредиенты:
Инструкция по приготовлению:
Ваш домашний сыр готов!
Этот сыр можно использовать в бутербродах, салатах или как добавку к различным блюдам. Он также может стать основой для приготовления других сыров, например, рикотты или моцареллы, пишет болгарское издание Flagman.
Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь вкусом домашнего сыра!
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.
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