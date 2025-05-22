Секрет раскрыт: всего 2 ингредиента превратят йогурт в нежнейший домашний сыр

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите попробовать приготовить вкусный и полезный сыр дома? Тогда этот рецепт для вас! Для его приготовления вам понадобятся всего два ингредиента, которые легко найти в любом магазине. Вам также понадобятся миска, полотенце и дуршлаг.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сливочный сыр

Ингредиенты:

Натуральный йогурт без добавок — 500 г

Соль — 1 ч. л. (по вкусу)

Инструкция по приготовлению:

Перелейте йогурт в миску. Добавьте соль и хорошо перемешайте. Накройте миску полотенцем и оставьте в холодильнике на 12-24 часа. После этого времени достаньте миску из холодильника. Выложите йогурт в дуршлаг, застеленный марлей или тонкой тканью. Оставьте йогурт в дуршлаге на 1-2 часа, чтобы стекла лишняя сыворотка. Когда сыворотка стечёт, аккуратно соберите сыр в плотный ком.

Ваш домашний сыр готов!

Этот сыр можно использовать в бутербродах, салатах или как добавку к различным блюдам. Он также может стать основой для приготовления других сыров, например, рикотты или моцареллы, пишет болгарское издание Flagman.

Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь вкусом домашнего сыра!

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.



Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

