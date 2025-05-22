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Секрет раскрыт: всего 2 ингредиента превратят йогурт в нежнейший домашний сыр

1:17
Еда

Хотите попробовать приготовить вкусный и полезный сыр дома? Тогда этот рецепт для вас! Для его приготовления вам понадобятся всего два ингредиента, которые легко найти в любом магазине. Вам также понадобятся миска, полотенце и дуршлаг.

Сливочный сыр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сливочный сыр

Ингредиенты:

  • Натуральный йогурт без добавок — 500 г
  • Соль — 1 ч. л. (по вкусу)

Инструкция по приготовлению:

  1. Перелейте йогурт в миску.
  2. Добавьте соль и хорошо перемешайте.
  3. Накройте миску полотенцем и оставьте в холодильнике на 12-24 часа.
  4. После этого времени достаньте миску из холодильника.
  5. Выложите йогурт в дуршлаг, застеленный марлей или тонкой тканью.
  6. Оставьте йогурт в дуршлаге на 1-2 часа, чтобы стекла лишняя сыворотка.
  7. Когда сыворотка стечёт, аккуратно соберите сыр в плотный ком.

Ваш домашний сыр готов!

Этот сыр можно использовать в бутербродах, салатах или как добавку к различным блюдам. Он также может стать основой для приготовления других сыров, например, рикотты или моцареллы, пишет болгарское издание Flagman.

Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь вкусом домашнего сыра!

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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