Кафе Мороженое: куда ходили советские сладкоежки

В эпоху, когда слова "дизайн" ещё не применялись к пластиковым ложечкам, а "бариста" был кем-то из разряда шпионов, советские сладкоежки знали два заветных маршрута: в кафе "Мороженое".
Шли они за нежным, подтаявшим пломбиром и лимонадом.
Кафе "Мороженое": храм холода и счастья
Это был рай в духе минимализма. Интерьеры — как у серьёзного завода: мраморные стены, лампы, тишина. Зато на столах — мороженое в креманках: розетках из стекла весом с гирю.
В меню:
Пломбир, сливочное, фруктовое — но всегда вкусное.
Крем-брюле — почти мифическое существо, исчезающее в три ложки.
"Ленинградское" — шарик, способный сплотить компанию из троих.
Садишься за стол, получаешь ложечку — и всё: ты в кулинарной Нирване. За соседним столом — бабушка с внучкой. Справа — влюблённые. Впереди — жизнь. Или по крайней мере тарелка с тремя шариками счастья.
Фишка: никто не торопился. Есть мороженое — почти как медитировать. А если ты не доел — значит, ты или болен, или иностранец.
Сегодня: мифы и ностальгия
Сейчас кафе-мороженое — это дизайнерские бары с фисташковым мороженым за 400 рублей. Но для тех, кто однажды сидел с пломбиром в стеклянной креманке — вкус этого момента остался навсегда.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.