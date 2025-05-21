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Кафе Мороженое: куда ходили советские сладкоежки

1:28
Еда

В эпоху, когда слова "дизайн" ещё не применялись к пластиковым ложечкам, а "бариста" был кем-то из разряда шпионов, советские сладкоежки знали два заветных маршрута: в кафе "Мороженое".

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Шли они за нежным, подтаявшим пломбиром и лимонадом.

Кафе "Мороженое": храм холода и счастья

Это был рай в духе минимализма. Интерьеры — как у серьёзного завода: мраморные стены, лампы, тишина. Зато на столах — мороженое в креманках: розетках из стекла весом с гирю.

В меню:

Пломбир, сливочное, фруктовое — но всегда вкусное.
Крем-брюле — почти мифическое существо, исчезающее в три ложки.

"Ленинградское" — шарик, способный сплотить компанию из троих.

Садишься за стол, получаешь ложечку — и всё: ты в кулинарной Нирване. За соседним столом — бабушка с внучкой. Справа — влюблённые. Впереди — жизнь. Или по крайней мере тарелка с тремя шариками счастья.

Фишка: никто не торопился. Есть мороженое — почти как медитировать. А если ты не доел — значит, ты или болен, или иностранец.

Сегодня: мифы и ностальгия

Сейчас кафе-мороженое — это дизайнерские бары с фисташковым мороженым за 400 рублей. Но для тех, кто однажды сидел с пломбиром в стеклянной креманке — вкус этого момента остался навсегда.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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