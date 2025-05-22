Летний гиацинт, который цветёт до месяца и не боится жары: посадите его весной

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь слышали о цветке, который возвышается почти на полтора метра и благоухает так, что к нему слетаются бабочки, шмели и даже соседи? Познакомьтесь с летним гиацинтом — Galtonia alba. Это растение способно полностью изменить восприятие вашего цветника.

Фото: https://www.flickr.com/photos/47445767@N05/51109038095/ by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гиацинт

Чем удивляет летний гиацинт

Прямые, как струны, побеги высотой до 120 см, усыпанные белыми колокольчиками, появляются из мощной луковицы. Цветение длится почти месяц, при этом цветки распускаются снизу вверх, сохраняя декоративность. Galtonia candicans, завезённая из Африки, легко переносит жару, засуху и не болеет. Но её главное оружие — чарующий аромат и устойчивость к большинству вредителей.

Какие сорта выбрать

Для солнечных, открытых участков отлично подойдёт белая галтония, особенно сорт Moonbeam — он хорош и в срезке. Galtonia viridiflora с зелёными цветками гармонирует с декоративными злаками, подходит для тенистых уголков. Самая ранняя — галтония императорская, цветущая в середине июня. Её пастельная палитра делает её идеальной для сочетания с шалфеем или дельфиниумами.

Как правильно сажать

Посадку лучше планировать с конца апреля по май. Луковицы заглубляют на 12–15 см, с расстоянием в 30 см. Почва нужна рыхлая, с добавлением песка и гравия, а участок — солнечный и защищённый от ветра. Полив — регулярный: в жару ежедневно вечером, в прохладу — 3–4 раза в неделю. Подкармливайте дважды минеральным удобрением или настоем крапивы.

Где использовать

Гальтония прекрасно смотрится как солист или в тени многолетников. Её можно высадить в центр клумбы, вдоль дорожек или как фон для сезонных низкорослых растений. Это не просто цветок — это архитектурный элемент вашего сада.

Уточнения

Гиаци́нт — род растений семейства Спаржевые (Asparagaceae). Ранее выделялся в собственное семейство Гиацинтовые (Hyacinthaceae) или включался в семейство Лилейные (Liliaceae). Название цветка происходит от древнегреческого мифа о спартанском принце Гиацинте, возлюбленном Аполлона, которого тот случайно убил во время игры в метание диска и из крови которого по легенде и появился этот цветок.

