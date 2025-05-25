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Румяная корочка и сочная серединка: куриные отбивные, которым нет равных

1:49
Еда

Надоели вечные куриные ножки и грудки "на скорую руку"? Попробуйте приготовить сочные куриные отбивные в кляре. Это не просто вкусно — это настоящее спасение, когда хочется чего-то сытного, румяного и совсем не банального. Такой ужин точно не останется без комплиментов.

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Подготовка мяса

Филе курицы промойте и обсушите. Разрежьте его вдоль на пластины и аккуратно отбейте — не до дыр, а до эластичной мягкости. Посолите, приправьте свежемолотым перцем и специями для птицы. Уберите под пленку в холодильник на полчаса — пусть пропитается.

Идеальный кляр

Разбейте яйцо в миску и слегка взболтайте. Муку растворите сначала в небольшом количестве молока, чтобы избежать комочков, затем добавьте оставшееся молоко. Перемешайте и процедите, чтобы получился гладкий состав. Влейте яичную смесь, чуть посолите, поперчите — по желанию можно добавить щепотку карри или сушеных трав для аромата.

На сковороду — и к столу

В разогретую сковороду с маслом выкладывайте отбивные, предварительно обмакнув их в кляр. Обжаривайте до румяной корочки с каждой стороны. Готовое мясо подавайте сразу — горячим, хрустящим и ароматным.

Полезный совет

Хотите больше корочки и "фастфудного" настроения? Приготовьте во фритюре, но после жарки обязательно выложите отбивные на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Идеи для гарнира

Такие отбивные идеально сочетаются с овощными салатами, пюре, гречкой или рисом. А если есть под рукой немного зелени — добавьте щедрую горсть прямо в тарелку.

Уточнения

Кляр — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками». Кляр позволяет обжаривать продукты быстрее и придаёт блюдам определённый вкус и зажаристую корочку. Жаренные в кляре блюда, преимущественно рыба, на французский манер называются «орли». 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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