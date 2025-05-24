Клубничный крем-брюле за полчаса: нежный десерт с хрустящей корочкой

Лето, аромат клубники и… обожжённый сахар! Клубничный крем-брюле — десерт, в который невозможно не влюбиться с первой ложки. Воздушный, нежный, с теплым, чуть хрустящим верхом и ягодной свежестью внутри. И готовится он быстрее, чем кажется!
Вам не понадобятся ни духовка, ни кулинарное образование. Главное — немного терпения и свежая клубника. Сначала ягоды увариваются с мёдом, превращаясь в ароматную основу. Затем в игру вступает крахмал: он делает крем плотным и бархатистым.
На остывшую клубничную массу выкладывается густой натуральный йогурт с ванильной ноткой. Это придаёт десерту баланс: сладость ягод сменяется легкой кислинкой и сливочной нежностью.
Финальный штрих — золотистая корочка. Посыпаете верхний слой сахаром и обжигаете горелкой. Если её нет — включайте гриль в духовке. Вот и всё! Готово лакомство, которое одновременно и лёгкое, и праздничное.
● Десерт без глютена
● Подходит для вегетарианского стола
● Низкая калорийность — около 230 ккал на порцию
● Отличный вариант для чаепития или фуршета
Крем-брюле́ — десерт из заварного крема с карамельной корочкой. Обычно подаётся комнатной температуры.
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