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Сыр внутри, грибы снаружи: суп, который покорит с первой ложки

1:54
Еда

Хотите приготовить суп, который сведёт с ума своим ароматом и утешит с первой ложки? Тогда этот сырный суп с шампиньонами и тонкой вермишелью — как раз то, что нужно! Готовится он быстро, но выглядит и пахнет так, будто вы стояли у плиты целый день.

сырный суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сырный суп

Грибное начало

Шампиньоны — идеальные грибы для такого супа. Они не требуют долгой подготовки, зато дают насыщенный аромат. Главное — выбирать упругие, светлые грибы без пятен. Просто протрите их влажной салфеткой, нарежьте ломтиками и обжарьте в хорошо разогретом масле — минуты 3-5 хватит.

Овощная подложка

Добавьте к грибам нарезанный кубиками лук и крупно натёртую морковь. Пассируйте всё это на среднем огне около 10 минут. Получится ароматная зажарка, которая станет основой супа.

Время картофеля и бульона

Картошку очистите, порежьте кубиками и отправьте в кастрюлю вместе с водой и щепоткой соли. Доведите до кипения и варите 10-12 минут. Овощи станут мягкими, но не разварятся — как раз то, что нужно.

Сыр — главный герой

Пока варится картошка, натрите плавленый сыр. Чтобы он не прилипал к тёрке, слегка подморозьте его. Мелкая стружка быстро растает в бульоне, создавая нежную кремовую текстуру.

Финальные штрихи

Добавьте в суп вермишель "паутинку" — она готовится за считаные минуты. Сразу после неё - сыр. Варите ещё 5-7 минут до полной готовности. В конце досолите, поперчите и бросьте рубленый укроп. Оставьте под крышкой на 10 минут — суп "дозреет".

Подавайте горячим, с веточкой петрушки или кинзы, и будьте готовы к просьбам "добавки".

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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