Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубы под открытым небом: как российские туристы стали свидетелями уникальной практики в Пакистане
Печень страдает молча — а виноват продукт, который считают безопасным
Иностранный легион в кольце смерти: что обнаружили русские на Запорожском фронте
Граница на замке: военные раскрывают план по защите России от ВСУ
Ближний Восток горит: Турция запустила тайную операцию в Сирии
Депрессия и тревожность передаются через поцелуи?
Затишье на переговорах: что известно о новой встрече делегаций России и Украины
Особенности и секреты надёжности советских двигателей
Ночная катастрофа Киева: Россия одним ударом разрушила планы ВСУ

Клубника на проверку: когда червяк — к лучшему, а когда нет

1:24
Еда

Открываете коробку с клубникой, а там — сюрприз: крошечный белый червячок копошится в сочной ягоде. Первая мысль — в мусор! Но подождите: возможно, это даже хороший знак.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Почему в "живой" клубнике есть плюсы

Как рассказал фермер Вячеслав Хондырев, мелкие вредители в ягодах — это чаще всего признак того, что культура не обрабатывалась агрессивной химией. В промышленном выращивании пестициды применяются заранее — чтобы не осталось ни одного шанса насекомым. А вот на фермерских хозяйствах или при домашнем выращивании часто ограничиваются щадящими методами.

"Если в ягоде завёлся червячок — это говорит о минимуме обработки. С точки зрения натуральности — это плюс", — отметил агроном.

Можно ли есть такую клубнику

Да, если червяк — один-два на всю упаковку, а сама ягода целая, плотная и пахнет вкусно, просто хорошо промойте её водой. Удалите повреждённые части — и смело ешьте. Это безопасно.

Когда клубника всё-таки опасна

Но если насекомых слишком много, ягоды потекли, выглядят странно и пахнут подозрительно — это уже другая история. Тут, скорее всего, виновато неправильное хранение или транспортировка, и такую продукцию лучше не есть вовсе.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Четыре зоны заражения: карта самых клещевых мест Подмосковья
Наука и техника
Четыре зоны заражения: карта самых клещевых мест Подмосковья Аудио 
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Российский шоу-бизнес
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова? Аудио 
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Последние материалы
Мифы и правда об автомобиле Волга: был ли он мечтой?
Рыбы-монстры океана 465 миллионов лет назад подарили вам зубную боль
Всего один этап ремонта решит проблему летнего пекла
Шея шепчет возраст, а руки кричат: зоны, которые всё портят
Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев
Не растёт и не цветёт? Значит, петуния просит еды — вот какую ей подсыпать
Приближающаяся прохлада: метеорологи прогнозируют дожди и +17°С
Старые специи — не мусор: как сохранить аромат и вернуть магию на кухню
Электрички СССР — маленькие социальные клубы на колёсах
Хотите начать играть в волейбол, но не знаете с чего начать — мы подскажем правильный путь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.