Клубника на проверку: когда червяк — к лучшему, а когда нет

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Открываете коробку с клубникой, а там — сюрприз: крошечный белый червячок копошится в сочной ягоде. Первая мысль — в мусор! Но подождите: возможно, это даже хороший знак.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Почему в "живой" клубнике есть плюсы

Как рассказал фермер Вячеслав Хондырев, мелкие вредители в ягодах — это чаще всего признак того, что культура не обрабатывалась агрессивной химией. В промышленном выращивании пестициды применяются заранее — чтобы не осталось ни одного шанса насекомым. А вот на фермерских хозяйствах или при домашнем выращивании часто ограничиваются щадящими методами.

"Если в ягоде завёлся червячок — это говорит о минимуме обработки. С точки зрения натуральности — это плюс", — отметил агроном.

Можно ли есть такую клубнику

Да, если червяк — один-два на всю упаковку, а сама ягода целая, плотная и пахнет вкусно, просто хорошо промойте её водой. Удалите повреждённые части — и смело ешьте. Это безопасно.

Когда клубника всё-таки опасна

Но если насекомых слишком много, ягоды потекли, выглядят странно и пахнут подозрительно — это уже другая история. Тут, скорее всего, виновато неправильное хранение или транспортировка, и такую продукцию лучше не есть вовсе.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная.



