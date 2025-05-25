Клубника на проверку: когда червяк — к лучшему, а когда нет

Открываете коробку с клубникой, а там — сюрприз: крошечный белый червячок копошится в сочной ягоде. Первая мысль — в мусор! Но подождите: возможно, это даже хороший знак.
Как рассказал фермер Вячеслав Хондырев, мелкие вредители в ягодах — это чаще всего признак того, что культура не обрабатывалась агрессивной химией. В промышленном выращивании пестициды применяются заранее — чтобы не осталось ни одного шанса насекомым. А вот на фермерских хозяйствах или при домашнем выращивании часто ограничиваются щадящими методами.
"Если в ягоде завёлся червячок — это говорит о минимуме обработки. С точки зрения натуральности — это плюс", — отметил агроном.
Да, если червяк — один-два на всю упаковку, а сама ягода целая, плотная и пахнет вкусно, просто хорошо промойте её водой. Удалите повреждённые части — и смело ешьте. Это безопасно.
Но если насекомых слишком много, ягоды потекли, выглядят странно и пахнут подозрительно — это уже другая история. Тут, скорее всего, виновато неправильное хранение или транспортировка, и такую продукцию лучше не есть вовсе.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная.
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