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Кастрюля уюта на обед: щи из свежей капусты, которые не требуют много времени

1:25
Еда

Никакой томатной пасты и кислой капусты — только свежие овощи, ароматный бульон и минимум времени. Щи из свежей капусты — это когда просто, сытно и как дома. Не нужно целого дня на плите: за полчаса у вас будет тарелка, из которой пахнет детством.

Щи
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щи

Что понадобится:

  • капуста — 500 г

  • картофель — 3 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • лук — 1 шт.

  • мясо (свинина или говядина) — 300 г

  • лавровый лист — 2 шт.

  • масло — 2 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Нарежьте капусту тонко, картофель и морковь — кубиками, лук — мелко.

  2. В кастрюле доведите воду с мясом до кипения, снимите пену.

  3. Добавьте картофель и капусту, варите 20 минут.

  4. Тем временем обжарьте лук и морковь на масле.

  5. Переложите зажарку в суп, варите ещё 10 минут.

  6. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

Подача:
Со сметаной, свежей зеленью и, по желанию, кусочком ржаного хлеба.

Небольшие советы:
— "Добавила в щи свежий помидор — вкус стал насыщеннее"
— "С курицей получилось легче, чем с говядиной"
— "Щепотка укропа в конце — и аромат взлетает до небес"

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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