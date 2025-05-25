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Старые специи — не мусор: как сохранить аромат и вернуть магию на кухню

1:23
Еда

На кухне наверняка стоит баночка, которая хранит больше воспоминаний, чем запаха. Кажется, что всё - пора в урну. Но не спешите! Даже "мертвая" приправа может снова заиграть вкусом — и всего за полминуты.

Специи
Фото: https://www.freepik.com
Специи

Почему специи теряют аромат

Всё дело в эфирных маслах. В цельных специях — кардамоне, кориандре, зёрнах перца — они запечатаны внутри. А вот в молотых — открыты всем ветрам. Поэтому порошковая паприка или куркума "выдыхаются" уже через год-два, а цельные приправы могут храниться до четырёх лет без потерь.

Что делать, если приправа старая, но выбрасывать жалко

Есть простой способ "разбудить" специи:

  • Цельные специи слегка прогрейте на сухой сковороде до появления аромата. Это займёт 20-30 секунд.

  • Молотые специи можно обжарить в масле — так делают, например, с карри. Запах возвращается, как по щелчку.

Как хранить правильно

Чтобы специи не старели раньше времени:

  • держите их в герметичных банках

  • подальше от влаги, света и горячей плиты

  • и не перемалывайте сразу после покупки — цельные специи хранятся в разы дольше

Теперь вы знаете, как вдохнуть жизнь даже в "пенсионную" банку куркумы.

Уточнения

Спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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