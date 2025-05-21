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Картошка больше не будет гнить: просто подложи к ней один неожиданный фрукт

1:57
Еда

Картошка — штука незаменимая. Дешёвая, сытная, подходит ко всему. Варишь, жаришь, пюре или просто в мундире — всегда вкусно. Вот только беда: лежит она у нас как попало, а потом — опа! — вся в ростках, вяленькая или вообще зелёная как Халк.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Знакомо? А теперь хорошая новость: этому можно легко (и правда легко) помешать. Никаких спецконтейнеров, холодильников с настройками NASA и заклинаний от прабабки. Только один плод. И ты его точно знаешь.

Маленький трюк — большой эффект

Готов? Просто положи к картошке яблоко. Одна-две штуки хватит за глаза. Да-да, звучит странно, но работает безотказно.

Объяснение простое: яблоки выделяют газ под названием этилен. Обычно он помогает фруктам дозревать. Но с картошкой всё наоборот — он тормозит рост ростков. То есть не даёт клубням "включить весну" и пускать белые щупальца во все стороны.

Где и как хранить

  • Держи картошку в тёмном и сухом месте — в ящике, кладовке, на балконе (если не минус 20).

  • Яблоко просто положи рядом — пусть дружат.

  • Не нужно герметичной упаковки — обычный бумажный пакет подойдёт.

  • Не храни с луком — они с картошкой друг друга портят.

Так картошка может спокойно пролежать до двух месяцев и остаться такой же, как в день покупки.

Почему об этом не рассказывают по телевизору

Потому что это слишком просто. А простые вещи никто не воспринимает всерьёз. Хотя зря. Этот маленький трюк — как записка на холодильнике: "не забудь про бабушкину хитрость".

Экономишь деньги, меньше выбрасываешь, и всегда есть что приготовить. Особенно когда холодильник — пустыня, а из еды только пара клубней и немного вдохновения.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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