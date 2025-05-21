Гуляш по ГОСТу 1983 года: как в столовой на заводе

Гуляш в советской столовой — это не просто еда. Это соус, в котором утонул хлеб.
Это запах подливки, который прочно въелся в плитку. Это мясо, сваренное до покорности. И всё строго по нормам: без фантазии, но с отчётностью. Вот рецепт настоящего гуляша по ГОСТу — как готовили на кухнях общепита, где каждый грамм был посчитан, а каждый повар — почти бухгалтер.
Ингредиенты (на 1 кг готового блюда)
Как готовить
Мясо нарезать кубиками по 20-30 г. Обжарить в жире до румяной корочки. Добавить нарезанный лук, жарить вместе до золотистого цвета. Влить воду или бульон, добавить томатную пасту, тушить на слабом огне 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким. Отдельно обжарить муку до светло-кремового цвета, ввести в гуляш, тщательно размешать, чтобы не было комков.
Добавить специи: соль, перец, лавровый лист. Тушить ещё 10-15 минут, пока соус не загустеет до состояния подливки, которой можно намазывать кусок хлеба.
С чем подавать?
В 1983 году ответ был прост:
И, конечно, ломтик белого хлеба, чтобы доедать подливку с тарелки по всем правилам советской гастроэтики. Приятного ностальгического аппетита!
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