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Гуляш по ГОСТу 1983 года: как в столовой на заводе

1:57
Еда

Гуляш в советской столовой — это не просто еда. Это соус, в котором утонул хлеб.

Гуляш
Фото: commons.wikimedia.org by adactio, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гуляш

Это запах подливки, который прочно въелся в плитку. Это мясо, сваренное до покорности. И всё строго по нормам: без фантазии, но с отчётностью. Вот рецепт настоящего гуляша по ГОСТу — как готовили на кухнях общепита, где каждый грамм был посчитан, а каждый повар — почти бухгалтер.

Ингредиенты (на 1 кг готового блюда)

  • Говядина (лопатка, грудинка, пашина) — 500 г
  • Лук репчатый — 150 г
  • Томатная паста — 25 г
  • Мука пшеничная — 20 г
  • Жир (смешанный, чаще всего — топлёный) — 40 г
  • Вода или бульон — 250-300 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Лавровый лист — 1-2 шт.

Как готовить

Мясо нарезать кубиками по 20-30 г. Обжарить в жире до румяной корочки. Добавить нарезанный лук, жарить вместе до золотистого цвета. Влить воду или бульон, добавить томатную пасту, тушить на слабом огне 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким. Отдельно обжарить муку до светло-кремового цвета, ввести в гуляш, тщательно размешать, чтобы не было комков.

Добавить специи: соль, перец, лавровый лист. Тушить ещё 10-15 минут, пока соус не загустеет до состояния подливки, которой можно намазывать кусок хлеба.

С чем подавать?

В 1983 году ответ был прост:

  • Пюре картофельное
  • Гречка
  • Макароны по-флотски (в особо смелых случаях — рядом).

И, конечно, ломтик белого хлеба, чтобы доедать подливку с тарелки по всем правилам советской гастроэтики. Приятного ностальгического аппетита!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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