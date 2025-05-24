Что попробовать в Египте: блюда, десерты и напитки, которые едят местные, а не туристы

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Фуршеты в египетских отелях изобилуют блюдами со всего света, но настоящая кухня этой страны — далеко не всегда под крышкой шведского подогревателя. Чтобы попробовать подлинные вкусы Египта, стоит выйти за ворота отеля — туда, где едят сами местные.

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Завтрак, как у каиранина

Египетское утро начинается с фула — густых тушёных бобов с чесноком, лимоном и оливковым маслом. Его подают с лепёшкой балади, которой зачерпывают кашеобразную массу. Второй завтрак — таамея, предок фалафеля. Хрустящие оладьи из бобов с зеленью часто подаются в той же лепёшке с соусами и овощами.

Обед из эпохи рынков

На обед — кошари. Макароны, рис, чечевица, жареный лук и томатно-чесночный соус — дешёво, сытно, вкусно. Это блюдо возникло на улицах Каира и до сих пор продаётся в заведениях, где готовят только его.

Царский ужин

Суп молохея — зелёный, ароматный, приготовленный из листьев древнего растения, считавшегося в средние века пищей фараонов. А на особый случай — хамам махши: голуби, фаршированные пшеничной крупой и специями.

Фастфуд по-арабски

Печень по-александрийски, кебаб, кофта — всё это продаётся в уличных киосках и в пекарнях на ходу: в чиабатте, лаваше или просто на тарелке с овощами. Упаковано, обжарено, и съедается за пару минут.

Сыры, сладости и… алкоголь

Сыр домиати — влажный, солоноватый, с историей из дельты Нила. Среди десертов: фетир машалтет (древний предок круассана), кунафа, басбуса и катаеф. Всё подают со сладким сиропом и горячим чаем. А если интересует местный алкоголь — ищите пиво буза и вино из винограда, который вновь начали выращивать после долгого спада.

Где искать настоящую кухню

Не в ресторане с видом на бассейн, а у базаров, в переулках, в пекарнях и лавках с горячими лепёшками и запахом приправ. Там вас накормят не "как туриста", а как своего.

Уточнения

Каи́р — столица Египта. Крупнейший город Ближнего Востока и третий по величине город Африки, после Лагоса и Киншасы (без учёта агломерации). Крупнейший арабоязычный город мира.



