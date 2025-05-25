Картофель и сыр под одной крышкой: осетинский пирог, которым не делятся

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти пироги в семье пекли стопками — один на каждого и ещё с запасом. Их нельзя есть быстро. Сначала вдыхаешь аромат растопленного масла, тёплого картофеля и тёртого сыра, потом ломаешь корочку и погружаешься в начинку, простую и совершенную. Осетинский пирог — это не просто еда, это способ сказать: "Ты дома".

Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain куринный пирог

Что понадобится:

Для теста:

700 мл молока

200 г сливочного масла

3 яйца

1,4 кг муки

1 ст. л. сухих дрожжей

1 ст. л. соли

2 желтка и 2 ст. л. сметаны для смазывания

Для начинки:

500 г осетинского сыра (или жирного творога)

600 г картофеля

соль

Как готовить:

Тесто: масло растопите и остудите. Смешайте с тёплым молоком и яйцами. Введите в муку с солью и дрожжами. Замесите мягкое тесто. Дайте подойти — 2 часа в тепле. Начинка: картошку запеките или отварите в мундире, натрите. Сыр — туда же. Перемешайте, подсолите. Сборка: делим тесто и начинку на 4-5 порций. Из каждой лепим "котомку" с начинкой внутри, шов вниз — и аккуратно раскатать. Смазываем смесью желтка и сметаны. Выпечка: в центре — маленький разрез для выхода пара. Печь при 180 °C около 20 минут до румяной корочки. Готовые пироги складываем стопкой, накрываем полотенцем.

Отверстие в центре — не украшение, а гарантия, что пирог не треснет. И да: сыр с картошкой — это только начало. Есть ещё варианты с зеленью, курицей и даже свекольной ботвой.

Уточнения

Осети́нские пиро́ги — традиционное блюдо осетинской кухни в виде плоских пирогов с различными видами несладких начинок (исключение — «детский» пирог со сладкой начинкой из вишни). Имеет круглую форму диаметром 30—40 см и толщину в 2 см.

