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Картофель и сыр под одной крышкой: осетинский пирог, которым не делятся

1:51
Еда

Эти пироги в семье пекли стопками — один на каждого и ещё с запасом. Их нельзя есть быстро. Сначала вдыхаешь аромат растопленного масла, тёплого картофеля и тёртого сыра, потом ломаешь корочку и погружаешься в начинку, простую и совершенную. Осетинский пирог — это не просто еда, это способ сказать: "Ты дома".

куринный пирог
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
куринный пирог

Что понадобится:

Для теста:

  • 700 мл молока

  • 200 г сливочного масла

  • 3 яйца

  • 1,4 кг муки

  • 1 ст. л. сухих дрожжей

  • 1 ст. л. соли

  • 2 желтка и 2 ст. л. сметаны для смазывания

Для начинки:

  • 500 г осетинского сыра (или жирного творога)

  • 600 г картофеля

  • соль

Как готовить:

  1. Тесто: масло растопите и остудите. Смешайте с тёплым молоком и яйцами. Введите в муку с солью и дрожжами. Замесите мягкое тесто. Дайте подойти — 2 часа в тепле.

  2. Начинка: картошку запеките или отварите в мундире, натрите. Сыр — туда же. Перемешайте, подсолите.

  3. Сборка: делим тесто и начинку на 4-5 порций. Из каждой лепим "котомку" с начинкой внутри, шов вниз — и аккуратно раскатать. Смазываем смесью желтка и сметаны.

  4. Выпечка: в центре — маленький разрез для выхода пара. Печь при 180 °C около 20 минут до румяной корочки. Готовые пироги складываем стопкой, накрываем полотенцем.

Отверстие в центре — не украшение, а гарантия, что пирог не треснет. И да: сыр с картошкой — это только начало. Есть ещё варианты с зеленью, курицей и даже свекольной ботвой.

Уточнения

Осети́нские пиро́ги — традиционное блюдо осетинской кухни в виде плоских пирогов с различными видами несладких начинок (исключение — «детский» пирог со сладкой начинкой из вишни). Имеет круглую форму диаметром 30—40 см и толщину в 2 см.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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