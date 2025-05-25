Картофель и сыр под одной крышкой: осетинский пирог, которым не делятся

Эти пироги в семье пекли стопками — один на каждого и ещё с запасом. Их нельзя есть быстро. Сначала вдыхаешь аромат растопленного масла, тёплого картофеля и тёртого сыра, потом ломаешь корочку и погружаешься в начинку, простую и совершенную. Осетинский пирог — это не просто еда, это способ сказать: "Ты дома".
Для теста:
700 мл молока
200 г сливочного масла
3 яйца
1,4 кг муки
1 ст. л. сухих дрожжей
1 ст. л. соли
2 желтка и 2 ст. л. сметаны для смазывания
Для начинки:
500 г осетинского сыра (или жирного творога)
600 г картофеля
соль
Тесто: масло растопите и остудите. Смешайте с тёплым молоком и яйцами. Введите в муку с солью и дрожжами. Замесите мягкое тесто. Дайте подойти — 2 часа в тепле.
Начинка: картошку запеките или отварите в мундире, натрите. Сыр — туда же. Перемешайте, подсолите.
Сборка: делим тесто и начинку на 4-5 порций. Из каждой лепим "котомку" с начинкой внутри, шов вниз — и аккуратно раскатать. Смазываем смесью желтка и сметаны.
Выпечка: в центре — маленький разрез для выхода пара. Печь при 180 °C около 20 минут до румяной корочки. Готовые пироги складываем стопкой, накрываем полотенцем.
Отверстие в центре — не украшение, а гарантия, что пирог не треснет. И да: сыр с картошкой — это только начало. Есть ещё варианты с зеленью, курицей и даже свекольной ботвой.
Осети́нские пиро́ги — традиционное блюдо осетинской кухни в виде плоских пирогов с различными видами несладких начинок (исключение — «детский» пирог со сладкой начинкой из вишни). Имеет круглую форму диаметром 30—40 см и толщину в 2 см.
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