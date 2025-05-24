Если вы ни разу не ели рамен, считайте, что не были в Японии — даже если ездили. Этот суп с лапшой — не просто еда, а настоящий кулинарный ритуал: горячий бульон, идеально сваренные яйца, нежная курица и лапша, которая втягивается с шумом (это не считается невежливым!).
целая курица
лапша рамен
яйца в маринаде
паста мисо
соевый соус
ростки сои и зелёный лук
Берём суповую курицу, морковь, лук — и забываем о плите на 4 часа. Потом всё процеживаем, мясо снимаем, а ароматный бульон станет основой рамена. Это долго, но оно того стоит.
Сварите вкрутую (7 минут ровно), остудите, замаринуйте в соевом соусе, белом вине и щепотке сахара. Спустя 3–4 часа они становятся нежными, с плотным белком и насыщенным вкусом.
Сварите лапшу (на минуту меньше, чем по инструкции).
Положите лапшу в миску.
Сверху — кусочки курицы, ростки, лук, яйца.
Залейте кипящим бульоном с мисо.
И всё. Подавать немедленно. Желательно — с ложкой рэнге и палочками, как принято в Японии.
Рaмэн — японское блюдо с пшеничной лапшой. Представляет собой недорогое блюдо быстрого питания, обладающее большой энергетической ценностью. Считается блюдом японской, китайской и корейской кухонь. В Японии рестораны, в которых в качестве основного блюда подают рамэн, называются рамэнъя (яп. ラーメン屋 ра:мэн я).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.