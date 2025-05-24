Японский рамен с курицей — рецепт, который делает обычный ужин настоящим событием

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ни разу не ели рамен, считайте, что не были в Японии — даже если ездили. Этот суп с лапшой — не просто еда, а настоящий кулинарный ритуал: горячий бульон, идеально сваренные яйца, нежная курица и лапша, которая втягивается с шумом (это не считается невежливым!).

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain Рамен

Что внутри классики:

целая курица

лапша рамен

яйца в маринаде

паста мисо

соевый соус

ростки сои и зелёный лук

Как варят настоящий бульон

Берём суповую курицу, морковь, лук — и забываем о плите на 4 часа. Потом всё процеживаем, мясо снимаем, а ароматный бульон станет основой рамена. Это долго, но оно того стоит.

Яйца, как в лучших раменных

Сварите вкрутую (7 минут ровно), остудите, замаринуйте в соевом соусе, белом вине и щепотке сахара. Спустя 3–4 часа они становятся нежными, с плотным белком и насыщенным вкусом.

Собираем миску:

Сварите лапшу (на минуту меньше, чем по инструкции). Положите лапшу в миску. Сверху — кусочки курицы, ростки, лук, яйца. Залейте кипящим бульоном с мисо.

И всё. Подавать немедленно. Желательно — с ложкой рэнге и палочками, как принято в Японии.

Уточнения

Рaмэн — японское блюдо с пшеничной лапшой. Представляет собой недорогое блюдо быстрого питания, обладающее большой энергетической ценностью. Считается блюдом японской, китайской и корейской кухонь. В Японии рестораны, в которых в качестве основного блюда подают рамэн, называются рамэнъя (яп. ラーメン屋 ра:мэн я).

