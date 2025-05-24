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Японский рамен с курицей — рецепт, который делает обычный ужин настоящим событием

1:24
Еда

Если вы ни разу не ели рамен, считайте, что не были в Японии — даже если ездили. Этот суп с лапшой — не просто еда, а настоящий кулинарный ритуал: горячий бульон, идеально сваренные яйца, нежная курица и лапша, которая втягивается с шумом (это не считается невежливым!).

Рамен
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Рамен

Что внутри классики:

  • целая курица

  • лапша рамен

  • яйца в маринаде

  • паста мисо

  • соевый соус

  • ростки сои и зелёный лук

Как варят настоящий бульон

Берём суповую курицу, морковь, лук — и забываем о плите на 4 часа. Потом всё процеживаем, мясо снимаем, а ароматный бульон станет основой рамена. Это долго, но оно того стоит.

Яйца, как в лучших раменных

Сварите вкрутую (7 минут ровно), остудите, замаринуйте в соевом соусе, белом вине и щепотке сахара. Спустя 3–4 часа они становятся нежными, с плотным белком и насыщенным вкусом.

Собираем миску:

  1. Сварите лапшу (на минуту меньше, чем по инструкции).

  2. Положите лапшу в миску.

  3. Сверху — кусочки курицы, ростки, лук, яйца.

  4. Залейте кипящим бульоном с мисо.

И всё. Подавать немедленно. Желательно — с ложкой рэнге и палочками, как принято в Японии.

Уточнения

Рaмэн — японское блюдо с пшеничной лапшой. Представляет собой недорогое блюдо быстрого питания, обладающее большой энергетической ценностью. Считается блюдом японской, китайской и корейской кухонь. В Японии рестораны, в которых в качестве основного блюда подают рамэн, называются рамэнъя (яп. ラーメン屋 ра:мэн я).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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