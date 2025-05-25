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Гедза — не просто пельмени: вкус Японии, который хрустит и удивляет

1:44
Еда

Хруст снаружи, сочная начинка внутри и аромат, от которого хочется хлопать в ладоши — всё это про гедза. Эти японские пельмени с креветками давно стали хитами уличной еды и ресторанных меню, а теперь могут поселиться и на вашей кухне.

гедза
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
гедза

Почему стоит попробовать

Гедза — не просто пельмени. Их жарят с одной стороны до золотистой корочки, потом пропаривают, подают с соусом и палочками. Это вкусно, красиво и… совсем несложно!

Что понадобится (на 30 штук):

Тесто:

  • мука — 200 г

  • кипяток — 100 мл

  • растительное масло — 1 ст. л.

  • соль — щепотка

Начинка:

  • креветки — 700 г

  • имбирь, пекинская капуста, зелёный лук

  • мирин, саке, кунжутное масло, соль

Соус:

  • рисовый уксус, соевый соус, кунжутное масло, зелёный лук, семена кунжута

Как готовить:

  1. Замесите тесто: мука, соль, кипяток, масло. Дайте отдохнуть, раскатайте, вырежьте кружки.

  2. Для начинки — нарежьте креветки, капусту, имбирь, лук, добавьте специи и перемешайте.

  3. Соберите пельмени с 5 складочками на краю.

  4. Обжарьте на сковороде до румяности, влейте воду, накройте и пропарьте. В конце — капля кунжутного масла.

  5. Подавайте с соусом, приготовленным из уксуса, соевого соуса и зелени.

В Японии гедза — символ богатства и достатка. Их готовят на свадьбы, праздники и семейные ужины. А дома они становятся главным хитом вечера.

Уточнения

Гёдза — блюдо китайской (изначально), а также японской и корейской кухни, одна из разновидностей пельменных изделий этого региона. Гёдза лепятся из теста с начинкой из мяса (чаще всего — свиного фарша) и овощей (чаще всего — капусты), реже — только из мяса.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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