Гедза — не просто пельмени: вкус Японии, который хрустит и удивляет

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Хруст снаружи, сочная начинка внутри и аромат, от которого хочется хлопать в ладоши — всё это про гедза. Эти японские пельмени с креветками давно стали хитами уличной еды и ресторанных меню, а теперь могут поселиться и на вашей кухне.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain гедза

Почему стоит попробовать

Гедза — не просто пельмени. Их жарят с одной стороны до золотистой корочки, потом пропаривают, подают с соусом и палочками. Это вкусно, красиво и… совсем несложно!

Что понадобится (на 30 штук):

Тесто:

мука — 200 г

кипяток — 100 мл

растительное масло — 1 ст. л.

соль — щепотка

Начинка:

креветки — 700 г

имбирь, пекинская капуста, зелёный лук

мирин, саке, кунжутное масло, соль

Соус:

рисовый уксус, соевый соус, кунжутное масло, зелёный лук, семена кунжута

Как готовить:

Замесите тесто: мука, соль, кипяток, масло. Дайте отдохнуть, раскатайте, вырежьте кружки. Для начинки — нарежьте креветки, капусту, имбирь, лук, добавьте специи и перемешайте. Соберите пельмени с 5 складочками на краю. Обжарьте на сковороде до румяности, влейте воду, накройте и пропарьте. В конце — капля кунжутного масла. Подавайте с соусом, приготовленным из уксуса, соевого соуса и зелени.

В Японии гедза — символ богатства и достатка. Их готовят на свадьбы, праздники и семейные ужины. А дома они становятся главным хитом вечера.

Уточнения

Гёдза — блюдо китайской (изначально), а также японской и корейской кухни, одна из разновидностей пельменных изделий этого региона. Гёдза лепятся из теста с начинкой из мяса (чаще всего — свиного фарша) и овощей (чаще всего — капусты), реже — только из мяса.



