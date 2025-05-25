Гедза — не просто пельмени: вкус Японии, который хрустит и удивляет

Хруст снаружи, сочная начинка внутри и аромат, от которого хочется хлопать в ладоши — всё это про гедза. Эти японские пельмени с креветками давно стали хитами уличной еды и ресторанных меню, а теперь могут поселиться и на вашей кухне.
Гедза — не просто пельмени. Их жарят с одной стороны до золотистой корочки, потом пропаривают, подают с соусом и палочками. Это вкусно, красиво и… совсем несложно!
Тесто:
мука — 200 г
кипяток — 100 мл
растительное масло — 1 ст. л.
соль — щепотка
Начинка:
креветки — 700 г
имбирь, пекинская капуста, зелёный лук
мирин, саке, кунжутное масло, соль
Соус:
рисовый уксус, соевый соус, кунжутное масло, зелёный лук, семена кунжута
Замесите тесто: мука, соль, кипяток, масло. Дайте отдохнуть, раскатайте, вырежьте кружки.
Для начинки — нарежьте креветки, капусту, имбирь, лук, добавьте специи и перемешайте.
Соберите пельмени с 5 складочками на краю.
Обжарьте на сковороде до румяности, влейте воду, накройте и пропарьте. В конце — капля кунжутного масла.
Подавайте с соусом, приготовленным из уксуса, соевого соуса и зелени.
В Японии гедза — символ богатства и достатка. Их готовят на свадьбы, праздники и семейные ужины. А дома они становятся главным хитом вечера.
Гёдза — блюдо китайской (изначально), а также японской и корейской кухни, одна из разновидностей пельменных изделий этого региона. Гёдза лепятся из теста с начинкой из мяса (чаще всего — свиного фарша) и овощей (чаще всего — капусты), реже — только из мяса.
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