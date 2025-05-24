Мясо с душком, ягоды в кашу: как привычная разморозка рушит ужин и аппетит

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Запасы в морозилке — это удобно. Но вот беда: один неверный шаг, и вкусный продукт превращается в безжизненную кашу или, что хуже, — в рассадник бактерий. Всё решает разморозка.

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Самый безопасный способ — холодильник

Медленная разморозка при низкой температуре — идеальный вариант. Продукты оттаивают равномерно, без стресса для текстуры и витаминов. А главное — без риска активизации вредных микробов. Просто достаньте мясо, рыбу или овощи с вечера — и отправьте на нижнюю полку холодильника до утра.

Когда нужно быстрее — микроволновка

Да, можно. Но только для небольших кусков мяса или курицы. Главное — не перегреть и сразу отправить на сковороду. Рыбу, морепродукты и фрукты туда лучше не совать: структура пострадает, и витамины "испарятся".

А вот так делать точно не стоит:

В горячую воду — нельзя. Это тепло и влага, а значит — идеальные условия для бактерий.

В холодную воду — тоже спорный вариант. Особенно с рыбой: может появиться слизь, да и вкус будет не тот.

А может, и вовсе не размораживать

Некоторые продукты можно использовать сразу:

замороженные овощи, ягоды, фрукты

полуфабрикаты (котлеты, блинчики и прочее)

Просто кидайте их в сковороду или кастрюлю — и готовьте, не теряя времени и пользы.

Уточнения

Дефростация — процесс размораживания (оттаивания) пищевых изделий перед употреблением или выработкой из них новых изделий.



