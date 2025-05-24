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Герметичная ловушка: как вакуумная упаковка делает рыбу опасной при разморозке

Еда

Купили рыбу в вакуумной упаковке, бросили её в холодильник — и спокойно ушли по делам? Есть повод пересмотреть привычку. Иногда упаковка — не защита, а ловушка.

рыба
Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыба

Рыба в пленке — это удобно, но не всегда безопасно

Замороженную рыбу и морепродукты часто продают в плотной вакуумной плёнке. Такая упаковка отлично сохраняет продукт в морозилке, но может сыграть злую шутку, если не знать одного нюанса: размораживать её внутри упаковки нельзя.

В чём опасность

Дело в том, что внутри вакуумного пакета почти нет кислорода, а это идеальные условия для анаэробных бактерий. Некоторые из них — например, те, что могут вырабатывать ботулотоксин — не боятся холода и способны выживать даже при низких температурах.

Если вы оставляете рыбу размораживаться в упаковке — особенно при комнатной температуре — вы создаёте благоприятную среду для этих бактерий. А результатом может стать токсин, вызывающий ботулизм.

Как правильно

Просто:

  1. Сначала выньте рыбу из вакуумной упаковки.

  2. Дайте ей подышать — контакт с кислородом снижает риск.

  3. Затем спокойно размораживайте в холодильнике.

  4. После оттаивания — обязательно термически обработайте.

Такой простой шаг может защитить вас от серьёзных последствий.

Уточнения

Ва́куум  — пространство, свободное от вещества. В технике и прикладной физике под вакуумом понимают среду, состоящую из газа при давлении значительно ниже атмосферного.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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