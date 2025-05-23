Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечный враг: стал известен ответ России на заявления Украины о подготовке детей к войне
Трамп против своих: как президент США решил переделать систему
Французский фермер нашел на своих землях месторождение золота
Наперекор смерти: боец ВС РФ вышел из под огня ВСУ и вынес раненого товарища
Кто выиграет Скудетто? ИИ назвал победителя среди Наполи и Интера
Город для Поттера: съемки фильма пройдут в графстве за $1,25 млрд
Плоды как с картинки: где посадить грушу, чтобы не возиться с ней
Экономим на удобрениях: какие овощные культуры не требуют подкормок
Два простых ингредиента и вкуснейшие ленивые вареники: быстрый и сытный ужин без мяса

Сыр без подвоха: одна строчка на упаковке, и вы в безопасности

1:31
Еда

Любите сыр, но боитесь отравления? Хорошая новость: не все так страшно, как кажется. Главное — знать, какой сыр действительно можно есть спокойно, даже не задумываясь о рисках.

Камамбер
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Камамбер

Безопасность начинается с молока

Как объясняет директор ВНИИ маслоделия и сыроделия Григорий Рогов, всё дело в одном важном этапе — пастеризации. Это термическая обработка молока при температуре ниже 100 °C, которая убивает вредные микроорганизмы, но сохраняет вкус.

Что выбрать — пастеризованное или сырое

Большинство сыров на российском рынке делают именно из пастеризованного молока. Это и удобно, и безопасно. Просто взгляните на этикетку — производители обязаны указывать тип сырья.

А вот сыры из сырого молока, хоть и славятся насыщенным вкусом, требуют осторожности. В них сохраняется «живая» микрофлора, и если технология была нарушена хотя бы на одном этапе — риск заражения резко возрастает.

А как делают за границей

Во Франции и Швейцарии по-прежнему можно найти сыры, сделанные без пастеризации — это часть традиции. Но и там всё чаще переходят на технологии, которые позволяют сочетать вкус и безопасность.

Так что, если вы не хотите играть в гастрономическую рулетку, ищите на упаковке слова «из пастеризованного молока» — и спите спокойно. Точнее, ешьте спокойно.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию
Авто
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию Аудио 
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры?
Военные новости
Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Пища не усваивается, жиры застывают: что делает вода после еды в вашем теле
Ужасный взрыв газа в Ставрополе: жители требуют немедленной помощи и обследования здания
Спрос растёт, а цены падают: в Омске творится что-то странное с рынком жилья
Почему бороться с сорняками обычными методами — пустая трата сил
Москва на старте: что изменится для малого бизнеса после конференции
Вы точно ничего не оставили в машине на жаре? Это может закончиться плачевно
Когда собака теряет контроль: одна ошибка хозяина только всё усугубляет
Звезда Импровизации Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику
Мужская и женская солнцезащитная одежда для активного отдыха: что сегодня предлагают бренды
Самолёты напомнят старые маршрутки: стоячие места добавят в воздушные судна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.