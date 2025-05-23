Сыр без подвоха: одна строчка на упаковке, и вы в безопасности

Любите сыр, но боитесь отравления? Хорошая новость: не все так страшно, как кажется. Главное — знать, какой сыр действительно можно есть спокойно, даже не задумываясь о рисках.
Как объясняет директор ВНИИ маслоделия и сыроделия Григорий Рогов, всё дело в одном важном этапе — пастеризации. Это термическая обработка молока при температуре ниже 100 °C, которая убивает вредные микроорганизмы, но сохраняет вкус.
Большинство сыров на российском рынке делают именно из пастеризованного молока. Это и удобно, и безопасно. Просто взгляните на этикетку — производители обязаны указывать тип сырья.
А вот сыры из сырого молока, хоть и славятся насыщенным вкусом, требуют осторожности. В них сохраняется «живая» микрофлора, и если технология была нарушена хотя бы на одном этапе — риск заражения резко возрастает.
Во Франции и Швейцарии по-прежнему можно найти сыры, сделанные без пастеризации — это часть традиции. Но и там всё чаще переходят на технологии, которые позволяют сочетать вкус и безопасность.
Так что, если вы не хотите играть в гастрономическую рулетку, ищите на упаковке слова «из пастеризованного молока» — и спите спокойно. Точнее, ешьте спокойно.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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