Сыр без подвоха: одна строчка на упаковке, и вы в безопасности

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите сыр, но боитесь отравления? Хорошая новость: не все так страшно, как кажется. Главное — знать, какой сыр действительно можно есть спокойно, даже не задумываясь о рисках.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камамбер

Безопасность начинается с молока

Как объясняет директор ВНИИ маслоделия и сыроделия Григорий Рогов, всё дело в одном важном этапе — пастеризации. Это термическая обработка молока при температуре ниже 100 °C, которая убивает вредные микроорганизмы, но сохраняет вкус.

Что выбрать — пастеризованное или сырое

Большинство сыров на российском рынке делают именно из пастеризованного молока. Это и удобно, и безопасно. Просто взгляните на этикетку — производители обязаны указывать тип сырья.

А вот сыры из сырого молока, хоть и славятся насыщенным вкусом, требуют осторожности. В них сохраняется «живая» микрофлора, и если технология была нарушена хотя бы на одном этапе — риск заражения резко возрастает.

А как делают за границей

Во Франции и Швейцарии по-прежнему можно найти сыры, сделанные без пастеризации — это часть традиции. Но и там всё чаще переходят на технологии, которые позволяют сочетать вкус и безопасность.

Так что, если вы не хотите играть в гастрономическую рулетку, ищите на упаковке слова «из пастеризованного молока» — и спите спокойно. Точнее, ешьте спокойно.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

