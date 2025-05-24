Сочный до последнего слоя: как превратить обычный бисквит в звезду вечера

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте всё, что знали о сухих бисквитах. Этот торт буквально тает во рту и вызывает зависимость с первого кусочка. "Три молока" — фаворит турецких отельных шведских столов, и не зря: он одновременно сочный, нежный и невероятно простой в приготовлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тирамису

Что понадобится:

Яйца — 6 шт.

Мука — 250 г

Сахар — 250 г

Клубника — 250 г

Молоко обычное — 250 мл

Молоко сгущенное — 250 мл

Молоко варёное сгущённое — 250 мл

Сливочное масло — 150 г

Сливки (жирные) — 125 мл

Сода — 0,5 ч. л.

Щепотка соли

Как готовить:

Бисквит: Взбейте белки до мягких пиков, добавьте желтки и большую часть сахара. Затем — растопленное масло, просеянную муку, соду и соль. Перемешайте аккуратно снизу вверх. Выпекание: Залейте тесто в форму, смазанную маслом, и отправьте в духовку на 25-30 минут при 170°C. Пропитка: Пока бисквит горячий, наколите его вилкой и залейте смесью трёх молок. Не жалейте — торт всё впитает! Ожидание: Остудите и поставьте в холодильник минимум на 8 часов (лучше на ночь). Украшение: Взбейте сливки с сахаром до пиков, нарежьте клубнику. Украсьте — и готово!

В чём магия

Три вида молока превращают бисквит в десерт мечты — влажный, сладкий, но не приторный. А клубника и крем делают его не просто вкусным, а запоминающимся.

Уточнения

Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.

