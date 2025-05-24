Сочный до последнего слоя: как превратить обычный бисквит в звезду вечера

Забудьте всё, что знали о сухих бисквитах. Этот торт буквально тает во рту и вызывает зависимость с первого кусочка. "Три молока" — фаворит турецких отельных шведских столов, и не зря: он одновременно сочный, нежный и невероятно простой в приготовлении.
Яйца — 6 шт.
Мука — 250 г
Сахар — 250 г
Клубника — 250 г
Молоко обычное — 250 мл
Молоко сгущенное — 250 мл
Молоко варёное сгущённое — 250 мл
Сливочное масло — 150 г
Сливки (жирные) — 125 мл
Сода — 0,5 ч. л.
Щепотка соли
Бисквит: Взбейте белки до мягких пиков, добавьте желтки и большую часть сахара. Затем — растопленное масло, просеянную муку, соду и соль. Перемешайте аккуратно снизу вверх.
Выпекание: Залейте тесто в форму, смазанную маслом, и отправьте в духовку на 25-30 минут при 170°C.
Пропитка: Пока бисквит горячий, наколите его вилкой и залейте смесью трёх молок. Не жалейте — торт всё впитает!
Ожидание: Остудите и поставьте в холодильник минимум на 8 часов (лучше на ночь).
Украшение: Взбейте сливки с сахаром до пиков, нарежьте клубнику. Украсьте — и готово!
Три вида молока превращают бисквит в десерт мечты — влажный, сладкий, но не приторный. А клубника и крем делают его не просто вкусным, а запоминающимся.
Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.
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