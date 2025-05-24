Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта специя делает плов ароматным, а герань — пышной: всего одна ложка в воду
Когда сажать огурцы в открытый грунт
Huawei представила MateBook Fold — складной ноутбук с OLED-экраном и потрясающим дизайном
Хитрая кнопка на автомойке решает всё — нажмите правильно, и машина засияет, как с конвейера
Почему на вашей кухне всегда тесно: 6 ошибок, которые крадут пространство
Пассажирка самолёта шокировала всех: вот её список запрещённых аллергенов
Семь модных ошибок, которые моментально делают ваш образ дешёвым
Отрицательная внешность: Садальский раскритиковал картину Леонардо да Винчи Джаконда
Пилатес на стене в 40 лет: улучшите свою фигуру с помощью 2 простых упражнений

Сочный до последнего слоя: как превратить обычный бисквит в звезду вечера

1:48
Еда

Забудьте всё, что знали о сухих бисквитах. Этот торт буквально тает во рту и вызывает зависимость с первого кусочка. "Три молока" — фаворит турецких отельных шведских столов, и не зря: он одновременно сочный, нежный и невероятно простой в приготовлении.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тирамису

Что понадобится:

  • Яйца — 6 шт.

  • Мука — 250 г

  • Сахар — 250 г

  • Клубника — 250 г

  • Молоко обычное — 250 мл

  • Молоко сгущенное — 250 мл

  • Молоко варёное сгущённое — 250 мл

  • Сливочное масло — 150 г

  • Сливки (жирные) — 125 мл

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Щепотка соли

Как готовить:

  1. Бисквит: Взбейте белки до мягких пиков, добавьте желтки и большую часть сахара. Затем — растопленное масло, просеянную муку, соду и соль. Перемешайте аккуратно снизу вверх.

  2. Выпекание: Залейте тесто в форму, смазанную маслом, и отправьте в духовку на 25-30 минут при 170°C.

  3. Пропитка: Пока бисквит горячий, наколите его вилкой и залейте смесью трёх молок. Не жалейте — торт всё впитает!

  4. Ожидание: Остудите и поставьте в холодильник минимум на 8 часов (лучше на ночь).

  5. Украшение: Взбейте сливки с сахаром до пиков, нарежьте клубнику. Украсьте — и готово!

В чём магия

Три вида молока превращают бисквит в десерт мечты — влажный, сладкий, но не приторный. А клубника и крем делают его не просто вкусным, а запоминающимся.

Уточнения

Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Негде спрятаться: российские беспилотники вскрыли тайник с боеприпасами Украины
Военные новости
Негде спрятаться: российские беспилотники вскрыли тайник с боеприпасами Украины Аудио 
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Новости спорта
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60 Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Последние материалы
Когда сажать огурцы в открытый грунт
Huawei представила MateBook Fold — складной ноутбук с OLED-экраном и потрясающим дизайном
Хитрая кнопка на автомойке решает всё — нажмите правильно, и машина засияет, как с конвейера
Почему на вашей кухне всегда тесно: 6 ошибок, которые крадут пространство
Пассажирка самолёта шокировала всех: вот её список запрещённых аллергенов
Семь модных ошибок, которые моментально делают ваш образ дешёвым
Отрицательная внешность: Садальский раскритиковал картину Леонардо да Винчи Джаконда
Пилатес на стене в 40 лет: улучшите свою фигуру с помощью 2 простых упражнений
МВД ответило на слухи о кредитных ограничениях — но не всё так просто
Сочный до последнего слоя: как превратить обычный бисквит в звезду вечера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.